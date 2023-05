TRIBUN-MEDAN.com - Kuak sifat asli Nikita Mirzani hingga viral, Lolly kebanjiran endorse hingga jadi brand ambassador.

Laura Meizani Nasseru Arsy alias Lolly, anak sulung Nikita Mirzani mulai buka endorse setelah videonya yang 'menyerang' ibu kandung viral di media sosial.

Ia pula memposting sejumlah produk endorse di Instagram pribadinya, @1aurabd.

Lolly Pakai Nama Dedola di Instagram, Unggahan Antonio Dedola Bareng Anak Nikita Mirzani Disorot (Instagram)

Tak hanya itu, Lolly pula kini menjadi Brand Ambassador dari sejumlah produk.

Perusahaan yang menjadikannya sebagai brand ambassador yakni @tbl.onlinecare @digistore_indonesia @clarintha_cosmetics @jeanbeautique.

Lolly diduga mulai bekerja sendiri usai videonya yang menyerang sang ibu, Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola.

Ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya, dilansir dari akun instagram @1aurabd, Sabtu (13/5/2023).

Sebelumnya, Lolly bercerita jika Nikita Mirzani menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah setelah dirinya menolak menjelekkan Antonio Dedola, mantan ayah sambung.

"And at the end of the fight i told her i dont want to return to Jakarta and she's said i could sleep on the streets," kata Lolly.

Video Serang Nikita Mirzani Viral, Lolly Mulai Buka Endorse dan Jadi Brand Ambassador (Instagram/1aurabd)

Tak hanya itu saja, Lolly mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berenti membiayainya sekolah di London.

Sehingga hal tersebut membuat Lolly mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung karena merasa ketakutan.

"So, dia pengen bikin aku berenti di sekolah ini gara gara aku ga ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang gamau ngebayarin sekolah ini lagi buat aku, terus abis itu aku telpon Antonio, aku nangis aku juga udah bilangin ke guru aku dan kata guru aku yaudah biarin aja dan guru aku bilang we're not gonna let you out of the street," pungkasnya.

Sementara itu diketahui juga bahwa Nikita Mirzani selalu meminta Lolly untuk membantunya bekerja.

Namun lagi-lagi Lolly mendapat hukuman dari Nikita Mirzani lantaran lebih mementingkan sekolahnya dibanding sang ibu.

