Arti El Botuna Julukan yang Disematkan pada Desta Mahendra, Kini Dikaitkan dengan Alasan Bercerai

TRIBUN-MEDAN.com - Deddy Mahendra Desta atau Desta kerap dipanggil dengan julukan El Botuna.

Panggilan itu diberikan oleh teman-teman nongkrongnya di geng motor Prediksi.

Geng motor yang beranggotakan para selebritis itu memang setiap anggota punya julukan yang memiliki arti khas masing-masing.

Lalu apakah arti dari julukan El Botuna yang disematkan pada Desta?

Apalagi belakangan julukan El Botuna itu pun dikait-kaitkan dengan alasan Desta bercerai.

Botuna merupakan singkatan dari bocah tua nakal.

Dilansir dari Kompas.com, Bocah tua nakal sebenarnya adalah julukan yang disandang karakter Zhou Botong (Ciu Pek Tong) yang ada dalam novel The Legend of the Condor Heroes and The Return of the Condor Heroes karya Jin Yong Walaupun Ciu Pek Tong sudah tua, namun kelakuannya masih kekanak-kanakan dan terus menerus mencari kesenangan.

Sebelumnya julukan itu juga mencuat di acara yang dipandunya bersama Vincent, Tonight Show dalam episode dengan bintang tamu Angel Karamoy dan Kezia Karamoy.

Saat itu mereka berempat dan co-host Hesti Purwadinata dan Enzy Storia bermain games.

Desta hendak memberi bocoran kata ke Angel dan berusaha merangkulnya dari belakang.

Kezia langsung berucap "eh" dan menghadang Desta.

Sambil bergurau Desta lalu bertanya apakah Kezia ingin dipeluk juga.

Vincent yang melihat tingkah laku Desta mendadak berceletuk, "Anda ini bocah tua nakal ya".

Angel mengerti dengan yang dimaksud Vincent dan berkata Ciu Pek Tong sambil menertawakan Desta.

