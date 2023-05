JAM TAYANG AS Roma Vs Salernitana Malam Ini, Prediksi Skor, Catatan Apik Laga Kandang Giallorossi

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Itali malam ini akan memainkan duel antara AS Roma vs Salernitana, Senin (22/5/2023) malam WIB.

Jam tayang laga AS Roma vs Salernitana kick off pukul 23.30 WIB, tak live TV lokal tapi tayang via live streaming TV Online.

Prediksi skor, tuan rumah AS Roma difavoritkan menang raih 3 poin di pekan ke-36 Liga Italia dengan skor tipis dari Salernitana.

Hal ini berbekal catatan apik laga kandang AS Roma, apalagi saat berjumpa tim lawan.

Dari lima laga kandang terakhir AS Roma, tiga laga berhasil dimenangkan dan 2 laga berakhir imbang dan kalah.

AS Roma memiliki rekor 100 persen di kandang melawan tim tamu, mencetak setidaknya dua gol dalam empat dari lima pertandingan dalam periode itu.

Tuan rumah berada di tempat keenam di klasemen Liga Italia dan meraih 59 poin.

Tentu, Jose Mourinho tidak akan terlalu kecewa dengan hasil ini karena timnya telah mengamankan satu tempat di final Liga Europa.

Sedangkan, Salernitana kembali ke jalur kemenangan setelah tiga pertandingan di Serie A saat mereka mengalahkan Atalanta 1-0 di kandang.

Antonio Candreva mencetak gol penentu kemenangan, berkat umpan Krzysztof Piątek.

Prediksi AS Roma vs Salernitana

Menurut Sportskeeda, Giallorossi mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan hanya satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka.

Empat pertandingan dalam periode itu berakhir imbang, jadi hasilnya mungkin seperti yang diinginkan Mourinho.

Meskipun demikian, dengan mengamankan tempat terakhir Liga Europa, mereka diharapkan untuk mendorong sedikit lebih keras di pertandingan ini.