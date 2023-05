JELANG Final Liga Eropa Sevilla vs AS Roma, Preview Line up Pemain Sevilla vs AS Roma Live Streaming

Final Liga Eropa Sevilla vs AS Roma

- Final Liga Eropa: Sevilla vs AS Roma.

TRIBUN-MEDAN.com - Final Liga Eropa akan menyajikan duel antara Sevilla (Spanyol) vs AS Roma (Italia).

Duel Sevilla vs AS Roma akan digelar pada Kamis (1/6/2023) dini hari.

Saksikan laga siaran langsung Sevilla vs AS Roma, kick-off dimulai pukul 02.00 WIB.

Simak preview dan prediksi Liga Eropa Sevilla vs AS Roma.

Doa dan Harapan Totti untuk AS Roma jelang laga final Liga Europa Sevilla Vs AS Roma.

Bomber gol kelahiran 27 September 1976 itu menjadi bagian AS Roma selama 24 tahun.

Dengan demikian, Totti dipastikan memiliki hubungan erat dengan klub berjuluk Giallorossi.

Punya 3 Harapan

Hubungan emosional ini membuat Totti memiliki 3 harapan besar untuk pasukan Jose Mourinho.

Baca juga: PREDIKSI Sevilla Vs AS Roma di Final Liga Europa, Update Kondisi Tim, Line-up, Head to Head



Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Pertama, Totti ingin melihat Paulo Dybala bertanding menghadapi Sevilla.

Pengalaman Dybala dibutuhkan AS Roma karena musuhnya Sevilla dicap sebagai 'raja' Liga Eropa.



Mengutip laman Transfermarkt, Sevilla menjadi pemenang terbanyak Liga Eropa dengan total 4 gelar.