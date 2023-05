PREDIKSI Skor Brasil U20 Vs Tunisia U20 Piala Dunia U20, Live Streaming Jam 00.30 WIB

Berikut prediksi Timnas Brasil U20 vs Tunisia U20 babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung Kamis (1/6/2023) dini hari WIB nanti.

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi Timnas Brasil U20 vs Tunisia U20 babak 16 besar Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung Kamis (1/6/2023) dini hari WIB nanti.

Laga Brasil U20 vs Tunisia U20 digelar di Estadio Único, kick off dimulai pukul 00.30 WIB via live streaming.

Brasil tertegun 3-2 dalam pertandingan pembukaan mereka oleh Italia, memicu kekhawatiran tentang performa dan masa depan mereka di turnamen tersebut.

Namun, mereka kembali ke jalur kemenangan dengan gaya, menghancurkan Republik Dominika 6-0 dalam pertandingan kedua mereka.

Kemenangan itu diikuti oleh kemenangan 2-0 atas Nigeria kelas berat Afrika, yang mengalahkan Italia 2-0.

Seleção Sub-20 , tim tersukses kedua dalam kompetisi di belakang Argentina, diperkirakan tidak akan puas di babak sistem gugur.

Brasil mengincar hadiah utama setelah kembalinya mereka setelah melewatkan edisi 2017 dan 2019.

Mereka adalah tim yang lebih unggul dibandingkan dengan Tunisia, tetapi setiap pertandingan memiliki realitasnya sendiri.

Tunisia telah membuat sejarah, mengikuti kualifikasi mereka ke babak sistem gugur.

Performa terbaik mereka sebelumnya adalah penyelesaian penyisihan grup.

Mereka menempati posisi ketiga di Grup E dengan tiga poin, di belakang Inggris (7 poin) dan Uruguay (6 poin).

Namun, mereka mampu mencapai babak 16 besar sebagai salah satu tim urutan ketiga terbaik.

Carthage Eagles junior mengalahkan Irak 3-0 di babak penyisihan grup, satu-satunya kemenangan mereka sejauh ini.

Namun, mereka melakukan pertarungan bagus yang tak terduga melawan Inggris di pertandingan pertama mereka, kalah dengan gol tunggal.