Harga BBM Non Subsidi di Sumut Turun, Berikut Daftar Harganya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Sejumlah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti Pertamina dan Shell melakukan penyesuaian harga pada Kamis (1/6/ 2023).

Terdapat beberapa jenis BBM non subsidi milik Pertamina mengalami penurunan harga seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite.

Saat ini harga BBM Pertamax di Sumatera Utara dibandrol Rp 12.800 per liter atau turun Rp 750 dari harga sebelumnya yaitu Rp 13.550.

Kemudian untuk harga Pertamax Turbo yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp 15.300 per liter kini turun menjadi Rp 13.900 per liter.

Sedangkan BBM jenis solor non subsidi yaitu Dexlite mengalami penurunan harga hingga Rp 1.050 per liter. Sebelumnya Dexlite dibandrol Rp 13.950 per liter, namun kini turun menjadi Rp 12.900per liter.

Sementara itu, Shell juga ikut melakukan penyesuaian harga, seperti Shell V-Power yang sebelumnya dibandrol Rp 15.170 kini turun diangka Rp 13.690 per liter.

Kemudian, untuk BBM setara dengan Pertamax, Shell Super dibandrol Rp 12.910, turun Rp 1.340 dari sebelumnya Rp 14.250 per liter.

Sedangkan harga Shell Diesel Extra saat ini dipatok dengan harga Rp 12.920.

Berikut harga BBM di SPBU Shell dan Pertamina Sumatera Utara pada Januari 2023

1. Harga BBM PT Pertamina di Sumatera Utara

Harga Pertalite: Rp 10.000

Harga Bio Solar: Rp 6.800

Harga Pertamax: Rp 12.800

Harga Pertamax Turbo: Rp 13.900

Harga Dexlite: Rp 12.900

Harga Pertamina Dex (Pertadex): Rp 13.500

2. Harga BBM Shell di Sumatera Utara

Shell Super Rp 12.910

Shell V-Power Rp 13.690

Shell Diesel Extra Rp 12.920

