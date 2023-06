Perdana, USU Hadir di The 75th NAFSA Annual Conference & Expo di Amerika Serikat

Suasana di The 75th NAFSA Annual Conference & Expo yang digelar 30 Mei hingga 2 Juni 2023 di Walter E. Washington Convention Center, Washington D.C., Amerika Serikat.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Universitas Sumatera Utara (USU) menghadiri dan terlibat aktif dalam The 75th NAFSA Annual Conference & Expo yang digelar 30 Mei hingga 2 Juni 2023 di Walter E. Washington Convention Center, Washington D.C., Amerika Serikat.

Kegiatan ini merupakan pameran dan konferensi pendidikan tinggi internasional terbesar yang diikuti lebih dari 100 institusi perguruan tinggi dari berbagai negara.

Rektor USU Prof Muryanto Amin, menjelaskan, keterlibatan USU dalam The 75th NAFSA Annual Conference & Expo (NAFSA 75) di Amerika Serikat adalah menjalin kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang berasal dari berbagai negara.

USU perlu menyampaikan tawaran program internasionalisasi kampus ke seluruh peserta NAFSA yang hadir seperti Summer Course, Student Mobility, International Mobility Staf (IMS), Sabbatical Leave, Class International, dan sebagainya.

“Kegiatan ini menjadi platform bagi international educator, khususnya USU untuk membangun kerja sama, kemitraan internasional dalam hal bertukar pengetahuan, pemikiran, serta perspektif global terkait dengan dunia pendidikan.

Dari kegiatan ini, USU juga berhasil mencatatkan kesepakatan dengan beberapa perguruan tinggi dari negara lain,” ujar Prof Mury dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/6/2023).

Adapun beberapa kesepakatan itu antara lain, dengan California State University, San Bernardino (CSUSBs) yaitu melakukan 2 kolaborasi.

Pertama pertukaran mahasiswa antara USU dan CSUBs. Pada kesempatan ini mahasiswa USU akan mendapatkan discount.

Kedua melakukan pembahasan lanjutan program dual degree (2+2 Transfer Articulation Program).

Pada kesempatan ini akan ditentukan program studi yang sesuai dan eksplorasi kurikulum.

“Berikutnya dengan University of California, Irvine (UCI) yang bersedia menjadi host bagi mahasiswa USU dalam Program Student Mobility.

Lalu dengan IMT School for Advanced Studies Lucca, Italia (IMT), USU akan melakukan praseleksi untuk merekomendasikan calon mahasiswa doktor bagi lulusan S2 USU dan atau Dosen USU yang ingin melanjutkan S2 di Italia.

Calon ini akan diseleksi oleh komite akhir di IMT dan bagi yang lulus akan diberikan beasiswa penuh untuk melanjutkan PhD di IMT,” jelas rektor.

Kesepakatan juga telah terjalin dengan Ludwigshafen University Of Business And Society, Germany (LUBS) untuk melakukan kolaborasi di mana USU akan menjadi host bagi mahasiswa asal LUBS untuk menyelesaikan 1 semester di USU. Untuk ini perlu dilakukan seleksi mata kuliah yang memenuhi Program Studi International Human Resources Management and Organization di LUBS.