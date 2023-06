Sinopsis Drakor Delightfully Deceitful, Kisah Balas Dendam Lee Ro Um Setelah Keluar dari Penjara

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Delightfully Deceitful merupakan drama yang menceritakan balas dendam tentang dua tokoh yang memiliki karakteristik bertolak belakang.

Drakor Delightfully Deceitful ini diperankan oleh aktor dan katris ternama seperti Chun Woo Hee, Kim Dong Wook, Yoon Park, dan lainnya.

Delightfully Deceitful atau juga dikenal dengan judul Beneficial Fraud resmi tayang di TVING pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 lalu.

Selain tayang di TVING, drama yang disutradarai oleh sutradara Lee Soo Hyun ini juga tayang di platform Viu.

Lee Soo, seorang sutradara yang sebelumnya mengarahkan drama Korea "Shooting Stars" dan "Find Me in Your Memory", kini menghadirkan "Delightfully Deceitful," sebuah drama balas dendam yang melibatkan dua karakter yang memiliki sifat yang bertolak belakang.

Mereka adalah Lee Ro Um (diperankan oleh Chun Woo Hee), seorang penipu ulung yang kekurangan empati, dan Han Moo Young, seorang pengacara yang memiliki rasa empati yang berlebihan.

Kedua individu yang sangat berbeda ini pertama kali bertemu 10 tahun yang lalu dalam sebuah kasus yang terbongkar.

Ro Eum, seorang intelektual skeptis, dituduh melakukan pembunuhan, sedangkan Moo Young menjadi pengacara dari pelaku sebenarnya.

Akibatnya, Ro Eum harus menghabiskan waktu di balik jeruji besi.

Ro Eum sebenarnya adalah seorang jenius sejak lahir dan mendapatkan banyak perhatian dari media dan lingkungannya saat masih kecil karena kecerdasannya yang luar biasa.

Namun, ketika dewasa, citra Ro Eum berubah di mata masyarakat dan lingkungannya. Dia dipandang sebagai seorang psikopat dan pembunuh yang kejam.

Selama masa tahanannya, Ro Eum menimbulkan ketakutan di antara para narapidana lainnya.

Meskipun terlihat polos dan baik hati, Ro Eum memiliki sisi dingin dan jahat yang membuat orang enggan mendekatinya.

Setelah bebas dari penjara, Ro Eum berencana untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menjebaknya.