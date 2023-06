MENDADAK Marcus/Kevin Mundur dari Indonesia Open 2023, Terungkap Penyebab Minions Mundur

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar mengejutkan datang dari atlet bulu tangkis ternama tanah air Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Marcus/Kevin dipastikan tidak akan tampil bertanding di Istora Senayan, Jakarta mengikuti Indonesia Open 2023.

Ganda putra Indonesia, Marcus/Kevin resmi memutuskan mundur dari perhelatan Indonesia Open 2023.

Kepastian itu didapat setelah digelarnya Manager's Meeting panitia turnamen BWF World Tour Super 1000 itu pada siang ini, Senin (12/6/2023).

Pasangan yang pernah menduduki peringkat nomor satu dunia selama 5 tahun lamanya itu sudah dikonfirmasi withdrawn.

Kabar ini juga telah dibagikan oleh akun Badmintalk.

"Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo telah memutuskan mundur dari Indonesia Open 2023," demikian keterangan Badmintalk.

Marcus Fernaldi Gideon and Kevin Sanjaya Sukamuljo have withdrawn from Indonesia Open 2023.#KAGIO2023 #IndonesiaOpen2023

Berdasarkan informasi yang dihimpun BolaSport.com, Marcus/Kevin memutuskan mundur dari Indonesia Open 2023 karena alasan cedera.

Namun, tidak diketahui pasti siapa yang cedera.

Mulanya, berdasarkan hasil undian, Minions dijadwalkan bakal berjumpa dengan ganda putra andalan India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Namun karena telah mundur, maka akan pasangan pengganti.