Siapkan 21 Atlet, PGSI Sumut Target Sembilan Medali PON Aceh-Sumut

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (Pengprov PGSI) menyiapkan 21 atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024.

Target utama PGSI Sumut adalah 1 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Target ini disebut realistis mengingat hasil pada PON Papua 2020, gulat Sumut pulang tanpa medali.

"Untuk atlet pelatda ada 21 orang. Empat atlet lagi belum bergabung, karena masih menunggu hasil tes fisik dari KONI Sumatera Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera bergabung," kata Ketua Pengprov PGSI Sumut melalui Binpres, Daslan Gultom, di Posko Publikasi PON XXI/2024 Aula Dispora Sumut, Jalan Willem Iskandar, Jumat (23/6/2023).

Daslan yang didampingi salah satu pelatih gulat, Jan Bobby Barus mengatakan, pada PON 2024 cabang olahraga gulat akan mempertandingkan 21 nomor kelas pertandingan.

Artinya, akan ada 21 medali emas yang diperebutkan. Oleh karenanya mereka memasang target medali 1 emas, 3 perak dan 5 perunggu.

"Target ini mengingat hasil Kejurnas yang baru diikuti, Sumut meraih 3 perak dan 10 perunggu. Ini adalah target yang paling realistis, meskipun sangat mungkin sebagai tuan rumah, dengan dukungan masyarakat Sumut, kita mampu meraih lebih dari itu," ujar Daslan Gultom.

Sementara itu, Bobby Barus menyampaikan, untuk menuju PON 2024 pihaknya sudah melakukan beberapa hal, yakni pelatihan jangka panjang yang dimulai sejak Januari 2023.

Kemudian melakukan pemusatan tempat tinggal atlet, melakukan try in berupa kejuaraan daerah dan try out ke luar negeri.

"Untuk luar negeri ini, rencananya kita ikut program KONI Sumut yang akan ke Guangzhou, China. Tapi ini masih menunggu keputusan KONI. Kalau boleh memang, gulat ini juga latihannya ke Korea Selatan," ucapnya.

Ia menambahkan, setiap atlet gulat terus berlatih keras di pemusatan pelatihan gulat di Jalan Air Bersih, Medan.

Latihan dilakukan pada pagi dan sore hari untuk latihan fisik, latihan teknik maupun latihan taktik.

Agenda ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala Mangasi Simangunsong yang juga Ketua PGSI Kota Medan.

Selain Mangasi, Bobby Barus, dan Daslan Gultom, ada juga nama Ronal Siagian dan Dedy Lubis (pelatih fisik), di tim pelatih gulat.

Sambung Bobby Barus, sebanyak 21 atlet yang dipersiapkan untuk PON merupakan atlet terbaik yang akan dimainkan untuk mematahkan dominasi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di cabor gulat.