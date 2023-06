Drakor Numbers Kisahkan, Kisah Orang-orang yang Bekerja di Kantor Akuntan, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com – Numbers merupakan drama yang mengisahkan tentang kisah orang-orang yang bekerja di dalam sebuah kantor akuntan bernama Tail Accounting Firm.

Drakor Numbers ini adalah drama pertama Kim Myung Soo setelah menyelesaikan wajib militer pada 21 Agustus 2022 lalu.

Numbers atau Numbers: Watchdogs in the Building Forest ini dapat disaksikan melalui platform Viu mulai tanggal 23 Juni 2023.

Serial ini disutradarai oleh Kim Chil-Bong dan ditulis oleh Jung An dan Oh Hye-Seok.

Selain Kim Myung Soo, Numbers juga menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan seperti Choi Jin Hyuk, Choi Min Soo, dan Yeon Woo.

Kim Myung Soo memerankan Jang Ho Woo dalam drama Numbers.

Ia juga dikenal sebagai anggota boy group INFINITE dengan nama panggung L.

Meskipun ia merupakan anggota boyband, Kim Myung Soo telah berakting sejak 2011 dalam drama berjudul Jiu - Special Investigation Team.

Beberapa drama lain yang pernah diperankan olehnya adalah Royal Secret Agent, Welcome, dan Angel's Last Mission: Love.

Sementara itu, Choi Jin Hyuk memerankan Han Seung Jo. Ia adalah seorang aktor kelahiran 9 Februari 1986.

Choi Jin Hyuk telah berakting sejak 2007 dalam drama Beautiful Days.

Beberapa drama lain yang pernah diperankannya antara lain Mr. Queen, Zombie Detective, Rugal, dan Flower Crew: Joseon Marriage Agency.

Choi Min Soo memerankan Han Je Kyun dalam drama tersebut. Ia adalah seorang aktor kelahiran 26 Maret 1962 yang telah berakting sejak 1986.

Beberapa drama lain yang pernah diperankannya adalah Extracurricular, Lawless Lawyer, Man Who Dies to Live, dan The Royal Gambler.