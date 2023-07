PREDIKSI SKOR Liga 1 Persija Jakarta vs PSM Makassar, Line up Pemain, Head to Head Persija vs PSM

- Jadwal Liga 1 Persija Jakarta vs PSM

TRIBUN-MEDAN.com - Liga 1 menjadwalkan pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Simak Line up Pemain dan Head to Head Persija vs PSM

Duel Bigmacth Persija Jakarta vs PSM Makssar digelar pada Senin (3/6/2023).

Ini merupakan laga perdana bagi kedua tim di pekan awal Liga 1 2023-2024.

Jelang laga, simak preview dan prediksi susunan pemain dan head to head ( h2h ) Persija dan PSM Makassar.

Pemain PSM Makassar ((TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO))

Selain itu ada informasi prediksi skor Persija vs PSM, yang jadwalnya digeser.

Baca juga: JADWAL Liga 1 Persib vs Madura United Disiarkan Langsung, PSM vs Persija, Persis Solo vs Persebaya

Sebelumnya laga kedua tim akan berlangsung pada 1 Juni. Hanya saja digeser ke hari berikutnya.

Persija akan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pukul 20.00 WIB.

Usai ke Persija, skuad asuhan Bernardo Tavares ini, akan menjalani partai kandang pertama.

Yakni menghadapi Dewa United di Stadion BJ Habibie Parepare, Sabtu (8/7/2023).

Pihak PT LIB pun memberikan tanggapan tentang hal ini, yakni adanya perubahan jadwal.

“Kemarin itu memang baru draf. Lalu setelah draf itu kita kirimkan kan ada feedback dari klub-klub."

“Jadi ini jadwal fix-nya. Kalau di lihat tidak banyak berubah. Jadi saya mungkin belum bisa bilang case by case,” kata Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra dikutip dari tribun timur, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: LIGA 1 - Resmi Duel Big Match Persija Jakarta Vs PSM Makassar Bisa Digelar di Stadion GBK