Raih Medali Perak Lari Trail, Perjuangan Kontingen Sumut di FORNAS VII Jabar Berlanjut

TRIBUN-MEDAN.com,BANDUNG - Kontingen Sumatera Utara meraih dua medali perak dan satu perunggu, pada hari pertama Festival Olahraga Nasional (Fornas) VII di Jawa Barat.

Pegiat (atlet) lari trail (ALTI) Sumut, Rusmanto, meraih medali perak karena selisih beberapa detik dari pegiat DKI Jakarta yang meraih emas.

Lari trail merupakan lomba yang memang ditarget meraih medali.

Samsudin Tarigan, Pj KORMI Sumut untuk ALTI, mengatakan medali perak yang disumbangkan Rusmanto untuk Sumut diperoleh secara dramatis.

"Sejak awal kita yakin pegiat ALTI mampu merebut medali emas. Tapi situasi lapangan memang tidak selalu sesuai harapan. Rusmanto sempat tersesat karena petunjuk jalurnya ada yang hilang dan rusak," kata Samsudin Tarigan saat dikonfirmasi, Selasa (4/7/2022).

Kata dia, saat lomba Rusmanto yang bermain di nomor lari trail 40 km, unggul dari pegiat ALTI DKI Jakarta yang ada di belakangnya.

Tapi di kilometer 30-an, sejumlah pelari termasuk Rusmanto, sempat tersesat.

Panitia yang menyadari itu kemudian mengarahkan lagi ke jalur lomba. Sayangnya, Rusmanto sudah disusul oleh pegiat DKI Jakarta.

Samsudin mengatakan, drama terjadi 150 meter jelang garis finish.

Saat kedua pelari ini sudah bertemu di jalur (one on one) menuju garis akhir, Rusmanto mengalami keram di bagian kaki.

"Karena sudah one on one, dia mencoba memaksa kakinya berlari lebih kencang," tucapnya.

Dalam kondisi terpincang karena kaki kanannya tidak maksimal, Rusmanto terus mencoba menembus finish.

Tapi medali emas harus dilepas ke pegiat ALTI DKI Jakarta atas nama Dike Wicaksono dengan catatan waktu 04.55.50.

Rusmanto mencatatkan waktu 04.56.00. Sementara perunggu diraih pegiat Sulawesi Tengah Adrian Lee dengan 04.58.50.