Dukung Pertumbuhan Teknologi Digital, Oxygen.id Meriahkan Acara Anniversary HITA Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Oxygen.id, sebuah perusahaan Broadband provider ikut menyemarakkan peringatan anniversary Hotel Information Technology Association (HITA) Sumatera Utara (Sumut) yang berlokasi di Lotus Grand Ballroom, Hotel Grand Mercure Medan Angkasa, Sabtu (8/7/2023)

Sales Manager Regional Oxygen.id, Sonny Rama Tanzil mengatakan bahwa sebagai perusahaan penyedia layanan internet, Oxygen.id tentunya ikut mendukung pertumbuhan teknologi digital dengan cara memberikan support ke berbagai kegiatan di Indonesia termasuk HITA.

"Oxygen.id selalu berupaya untuk tetap eksis di tengah pertumbuhan telekomunikasi industri yang terus berkembang, melalui acara anniversary ke-4 HITA Sumut 2023 ini kita juga turut mendukung pertumbuhan teknologi digital," Ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu (8/7/2023).

Disampaikannya juga bahwa Oxygen.id senantiasa memberi dukungan terhadap beberapa kegiatan positif di Kota Medan, tetapi untuk HITA Sumut, ini merupakan kali pertama.

"Kebetulan kita juga sering mengikuti dan mendukung beberapa kegiatan positif, tetapi untuk HITA Sumut ini adalah kali pertama, kalau acara HITA di Jakarta kita pernah support juga," Ucapnya.

Adapun alasannya berpartisipasi dalam kegiatan anniversary HITA tersebut adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan informasi digital.

"Untuk pertumbuhan informasi digital, kebetulan perhimpunan HITA ini merupakan orang- orang IT yang bergerak di bidang hospitality, dimana sangat dibutuhkan informasi perkembangan akses internet. Maka dari itu kita Oxygen.id ikut andil dan terus mensupport terkait kebutuhan IT- IT di Sumut," ungkapnya

Pada kegiatan ini, Oxygen.id juga menghadirkan booth agar mempermudah pengunjung untuk mendaftar atau mendapatkan informasi terkait Oxygen.id

"Pada acara ini kita juga open booth, tujuannya adalah untuk memberikan interaksi kepada pengunjung atau audiens yang datang di acara anniversary HITA kali ini," Sebutnya.

Beliau menyampaikan, saat ini Oxygen.id terus melakukan pelebaran serta perkembangan networking agar dapat memenuhi kebutuhan internet masyarakat dan Industri Indonesia.

"Oxygen.id juga terus melakukan pelebaran dan pengembangan dari sisi network kita untuk dapat menjangkau kebutuhan yang ada di industri provinsi Sumatera Utara terutama di Kota Medan, saat ini kita sudah mencapai 30 persen di Kota Medan dan 25 persen keseluruhan Sumut," Pungkasnya.

