Sinopsis Drakor Durian's Affair, Lengkap Jadwal, Daftar Pemain, dan Link Nontonnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Durian's Affair adalah drama romantis fantasi terbaru yang juga dikenal dengan judul Lady Durian atau Mrs. Durian.

Naskah Durian's Affair ini ditulis oleh penulis naskah terkenal bernama Phoebe atau Im Sung Han, yang juga telah menulis beberapa drama populer seperti New Tales of Gisaeng, Princess Aurora, Love (ft. Marriage and Divorce), dan lain-lain.

Durian's Affair disutradarai oleh Shin Woo Chul, yang sebelumnya mengarahkan drama-drama seperti Lovers in Paris, Where Stars Land, dan Melting Me Softly, dipercaya menjadi sutradara drama ini.

Dalam drama ini, kita mengikuti kisah wanita bernama Du Ri An, yang menikah dengan Park Il Soo. Namun, ibu mertuanya memiliki kepribadian yang sulit beradaptasi dengan Du Ri An.

Du Ri An tampaknya sedang menunggu kelahiran anaknya, dan saat itu, suaminya, Il Soo, sedang tidak berada di rumah.

Saat itulah, seorang pria bernama Dol Soe datang berkunjung dan memutuskan untuk beristirahat serta menyantap makanan sejenak di rumah Du Ri An, yang juga merupakan tempat tinggal mertuanya.

Dalam alur cerita, terungkap bahwa masing-masing tokoh dalam drama ini memiliki bentuk reinkarnasi dengan wujud dan situasi yang tidak jauh berbeda di zaman modern.

Ibunda mertua Du Ri An hidup kembali sebagai Baek Do Yi, seorang konglomerat dengan tiga orang putra. Dua putranya, Dan Chi Gam dan Dan Chi Gang, telah menikah, sementara Dan Chi Jung sedang bersiap untuk melamar kekasihnya, Go Woo Mi.

Mereka hidup dalam kemewahan, kepopuleran, dan kebaktian orang-orang di sekitar mereka. Do Yi menyediakan sebuah mansion luas yang dihuni oleh anak-anak dan menantunya.

Di usia 70 tahunan, Do Yi tidak ingin terlihat menua dan memutuskan untuk melakukan operasi plastik untuk menjaga kecantikannya.

Pada saat yang sama, di era Joseon, Du Ri An tampak mengikuti pelayan bernama Kim So Jeo yang berlari menuju tempat yang misterius.

Saat mereka berlari, bulan penuh menerangi langit.

Du Ri An dan So Jeo akhirnya terjun ke dalam sungai. Awalnya, Du Ri An berniat menyelamatkan gadis muda itu, namun tanpa disadari, mereka telah berpindah ke zaman yang berbeda.

Mereka merasa asing dengan suasana yang tidak biasa di sekitar mereka.