Breaking News:
Diduga Selingkuh Dengan Anggota DPRD, Kabag Ops Polres Padang Lawas Dilapor ke Propam Polda Sumut 

Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M

Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M

Editor: Ismail
zoom-inlihat foto Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M
Istimewa
Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M 

Happy Wedding

Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk

dr. Annisa Marchia Marshal

(Putri pertama dari Bapak dr. Marshal & Ibu dr. Siti Nursiah)

&

dr. M. Agung Prawira, M.K.M

(Putra kedua dari Bapak H. Suharto & Ibu Hj. Syahfithri (Almh))

 


Akad nikah Sabtu, 22 Juli 2023

Resepsi pernikahan Sabtu, 22 Juli 2023

 

May the love that joins you together only become stronger in the coming years of your life. May you have a prosperous life ahead!

 

Dari: Billie Widyaputra Magiline-ASCOT

Tags
Happy Wedding
Happy Wedding Day
Selamat Menempuh Hidup Baru
Ucapan Sukacita
Selamat Berbahagia
BERITATERKAIT
    • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Asphaltic Plug Joint Termurah dan Lulus Uji Mutu
    Asphaltic Plug Joint Termurah dan Lulus Uji Mutu
    Rp600.000
    Bali, Gianyar
    RUMAH 3 LANTAI, FREE ALL BIAYA DI KOTA MALANG
    RUMAH 3 LANTAI, FREE ALL BIAYA DI KOTA MALANG
    Rp1,3 Milyar
    Jawa Timur, Malang Kota
    PERUMAHAN TERMURAH TANPA DP CALL 085236822632
    PERUMAHAN TERMURAH TANPA DP CALL 085236822632
    Rp212.500.000
    Jawa Timur, Ponorogo
    DAIHATSU XENIA R FACELIF KEYLEES. 1,3L. MANUAL. TAHUN: 2022.
    DAIHATSU XENIA R FACELIF KEYLEES. 1,3L. MANUAL. TAHUN: 2022.
    Rp198.000.000
    Bangka Belitung, Pangkal Pinang
    Wallpaper custom kartun
    Wallpaper custom kartun
    Rp195.000
    Jawa Timur, Malang Kota
    VILLA CANTIK MEWAH HARGA TERJANGKAU DI ABAYAGIRI KLATEN
    VILLA CANTIK MEWAH HARGA TERJANGKAU DI ABAYAGIRI KLATEN
    Rp850.000.000
    Jawa Tengah, Klaten
    SERTIFIKAT READY!!! RUMAH MURAH DI MENURAN BAKI SUKOHARJO BARAT SOLOBARU
    SERTIFIKAT READY!!! RUMAH MURAH DI MENURAN BAKI SUKOHARJO BARAT SOLOBARU
    Rp265.000.000
    Jawa Tengah, Sukoharjo
    Honda Brio Rs 1,2 Lt , Manual , Tahun 2017.
    Honda Brio Rs 1,2 Lt , Manual , Tahun 2017.
    Rp143.000.000
    Bangka Belitung, Pangkal Pinang
    SERTIFIKAT READY!!!! TANAH KAVLING SIAP BANGUN MENURAN DEKAT SOLOBARU
    SERTIFIKAT READY!!!! TANAH KAVLING SIAP BANGUN MENURAN DEKAT SOLOBARU
    Rp160.000.000
    Jawa Tengah, Sukoharjo
    Alfa Property Rumah Gg. Gajahmada 19 Kota Pontianak
    Alfa Property Rumah Gg. Gajahmada 19 Kota Pontianak
    Rp30.000.000
    Kalimantan Barat, Pontianak
    Rumah Tipe 42/72 2KT 1KM DP Kecil Angsuran 10-15 Tahun Perumahan Lokasi Strategis Harga Murah
    Rumah Tipe 42/72 2KT 1KM DP Kecil Angsuran 10-15 Tahun Perumahan Lokasi Strategis Harga Murah
    Rp280.000.000
    Lampung, Bandar Lampung
    H-6 Customer Gathering Villa 2LT DP 25JT Sampai Akad di Padalarang
    H-6 Customer Gathering Villa 2LT DP 25JT Sampai Akad di Padalarang
    Rp918.200.000
    Jawa Barat, Bandung Barat
    Aplikasi Kasir dan Stok Barang
    Aplikasi Kasir dan Stok Barang
    Rp3.000.000
    Jawa Timur, Bondowoso
    TANAH MURAH DI COMBONGAN SUKOHARJO KOTA
    TANAH MURAH DI COMBONGAN SUKOHARJO KOTA
    Rp105.000.000
    Jawa Tengah, Sukoharjo
    Jam Tangan Bulova Ladys TwoTone Bekas Diameter 26mm Bisa Rekber - Surabaya
    Jam Tangan Bulova Ladys TwoTone Bekas Diameter 26mm Bisa Rekber - Surabaya
    Rp875.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Snowcase Midea Minimuman dan Makanan Dingin Bekas Warna Putih Fungsi Normal - Surabaya
    Snowcase Midea Minimuman dan Makanan Dingin Bekas Warna Putih Fungsi Normal - Surabaya
    Rp1.500.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Sepeda Anak BMX UK 16 Bekas Rem Normal Siap Pakai Harga Murah - Surabaya
    Sepeda Anak BMX UK 16 Bekas Rem Normal Siap Pakai Harga Murah - Surabaya
    Rp300.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Souvenir Pen Plastik 1126 Cetak Logo
    Souvenir Pen Plastik 1126 Cetak Logo
    Rp2.700
    Banten, Tangerang
    Motor Honda Vario Techno 125 2013 Merah Bekas Surat Lengkap Kelistrikan Normal - Semarang
    Motor Honda Vario Techno 125 2013 Merah Bekas Surat Lengkap Kelistrikan Normal - Semarang
    Rp10.950.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Mobil Wuling Cortez Turbo Manual 2021 Bekas Pajak Hidup Interior Bersih - Semarang
    Mobil Wuling Cortez Turbo Manual 2021 Bekas Pajak Hidup Interior Bersih - Semarang
    Rp133.500.000
    Jawa Tengah, Semarang
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan