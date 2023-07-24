Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M
Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M
Editor: Ismail
Istimewa
Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Annisa Marchia Marshal dan dr. M. Agung Prawira, M.K.M
Happy Wedding
Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk
dr. Annisa Marchia Marshal
(Putri pertama dari Bapak dr. Marshal & Ibu dr. Siti Nursiah)
&
dr. M. Agung Prawira, M.K.M
(Putra kedua dari Bapak H. Suharto & Ibu Hj. Syahfithri (Almh))
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May the love that joins you together only become stronger in the coming years of your life. May you have a prosperous life ahead!
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