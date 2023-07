Jadwal Bioskop di Medan Hari Ini, Hunted Mansion-Detective Conan The Movie Sudah Tayang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Deretan film menarik saat ini sedang tayang di Bioskop Indonesia, mulai dari genre horor hingga romantis.

Belakangan film kartun legendaris cukup sering muncul di bioskop, seperti yang sedang tayang saat ini, yakni Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine, Doraemon The Movie: Nobita's Sky Utopia, dan Barbie.

Adapun deretan film lainnya yang sedang tayang di bioskop hari ini adalah, Haunted Mansion, Smugglers, My Precious, Oppenheimer, Insidious The Red Door, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, Hidden Strike, Elemental Forces Of Nature.

Jika Tribunners mencari film yang bercerita tentang petualangan yang mendebarkan, film Hunted Mansion menjadi pilihan yang tepat.

Film Haunted Mansion ini akan menceritakan tentang petualangan komedi dimana cerita tersebut tak lain terinspirasi dari atraksi terkenal yang ada di taman bermain Disneyland.

Seorang dokter perempuan bersama dengan anaknya yang berusia 9 tahun memulai kehidupan barunya setelah kemudian berpindah ke rumah yang lebih besar di area New Orlens.

Namun alih-alih rumah baru dan juga dibeli dengan harga yang sangat terjangkau, beberapa hal terlihat aneh dirumah tersebut.

Berikut jadwal tayang dan harga tiket film bioskop di Medan hari ini, Rabu (26/7/2023).

1. Centre Point

Harga tiket 45.000

- Detective Conan The Movie: Black Iron Submarine

Jadwal tayang: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20

- Hunted Mansion

Jadwal tayang: 12.45, 15.20, 17.55, 20.30

- Oppenheimer

Jadwal tayang: 13.15, 16.45, 20.15

- Barbie

Jadwal tayang: 12.15, 13.15, 14.40, 15.40, 17.05, 18.05, 19.30, 20.30

- Hidden Strike

Jadwal tayang: 12.29, 14.35, 16.50, 19.05, 21.20