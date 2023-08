PESAN TERAKHIR Mahasiwa UI yang Tewas Dibunuh Senior, Zidan: Ingin Keluar Dari Zona Nyaman!

TRIBUN-MEDAN.COM - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Naufal Zidan menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seniornya, Altafalya Ardnika Basya atau AAB di kamar indekosnya sendiri di Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.

Pelaku disebut menghabisi korban hanya karena iri dengan kesuksesannya dan terlilit utang pinjaman online (pinjol) serta harus membayar kos.

Pembunuhan ini terjadi pada Rabu (3/8/2023) petang, namun mayat Zidan baru ditemukan dua hari kemudian.

Pasca-peristiwa nahas ini terungkap, akun Instagram Zidan pun banjir ucapan duka dari rekan-rekannya dan juga warganet.

Dalam akun Instagram @mnzidan, tampak ia mengunggah sebuah konten video.

Dengan caption 'Stepping out of your comfort zone is the key to personal growth. Embrace new challenges and unlock your true potential!.

Sejumlah warganet menuliskan ungkapan duka untuk mahasiswa sastra Rusia ini.

"Fly high Zidan," tulis akun npcheery.

Tak sedikit pula yang menyampaikan terima kasih pada Zidan karena sudah memberikan semangat dan dukungan.

Banyak rekan-rekan Zidan yang merasa kehilangan dengan sosok korban yang dikenal baik dan ceria.

Seusai diautopsi, jenazah Zidan dibawa keluarga ke Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. (*)