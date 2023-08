Selamat Menempuh Hidup Baru untuk Klara Yolanda M Putri Ginting dan Josua Endra Bascara Purba

Happy Wedding

Selamat menempuh hidup baru serta selamat berbahagia untuk

Klara Yolanda M. Putri Ginting, S.Psi.

(Putri dari Bapak Dembana A. Wibawa Ginting & Ibu Annawati Maha)

&

Josua Endra Bascara Purba, A.Md, A.Pj.

(Putra dari Bapak Drg. Rokhutson Purba & Ibu Linda Helmina Simanjuntak, S.E.)

Pemberkatan Sabtu, 12 Agustus 2023

Resepsi pernikahan Sabtu, 12 Agustus 2023

May the love that joins you together only become stronger in the coming years of your life. May you have a prosperous life ahead!

Dari: Billie Widyaputra Magiline-ASCOT