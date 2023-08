Sosok Karyawan PT KAI Terduga Teroris Diciduk di Bekasi, Punya Banyak Senpi dan Pendukung ISIS

TRIBUN-MEDAN.COM – Sosok karyawan PT KAI terduga teroris diciduk dikediamannya di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Adapun terduga terorir yang merupakan karyawan PT KAI diringkus tim Densus 88 Antiteror Polri, Senin (14/8/2023).

Sosok karyawan PT KAI yang terduga terorir itu De Dananjaya Erbaning ( DE ).

Hal itu diketahui dari pernyataan Ketua RT setempat Ichwanul Muslimin.

Ichwanul Muslimin menyatakan, DE merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Dia karyawan BUMN, di PT KAI," ujar Ichawnul, Senin (14/8/2023).

DE ditangkap di kediamannya sendiri, di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Blok B7, RT 07, RW 27, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penggerebekan di rumah terduga teroris di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin (14/8/2023). Kediaman pemilik rumah sudah dibatasi garis polisi. Sejumlah anggota kepolisian berada di dalam rumah. Beberapa senjata api dan bendera yang terafiliasi ISIS dijejerkan di teras rumah terduga teroris berinisial DE tersebut.(KOMPAS.com/FIRDA JANATI) (KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

Beberapa senjata api dan bendera yang terafiliasi ISIS dijejerkan di teras rumah DE tersebut.

Meski demikian, Ichwanul tidak mengetahui apa jabatan pasti DE di PT KAI.

Pasalnya, DE terbilang baru pindah ke daerahnya.

"Dia baru ngontrak di sini. Baru sekitar enam bulan lah," lanjut Ichwanul.

Sepengetahuan Ichwanul, DE merupakan orang yang ramah.

Oleh sebab itu, ia tidak menyangka DE ditangkap aparat atas perkara terorisme.

Sebelumnya Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, DE merupakan pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).