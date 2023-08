10 Drakor Populer yang Dibintangi Ji Chang Wook, Terbaru Ada Drama The Worst of Evil

TRIBUN-MEDAN.COM - Berikut rekomendasi drama Korea yang dibintangi oleh aktor tampan Ji Chang Wook.

Ji Chang Wook sebentar lagi akan menyapa penggemarnya dengan penampilannya di drama terbaru The Worst of Evil.

Di drama The Worst of Evil ini, Ji Chang Wook akan beradu akting dengan aktor ikonik “Squid Game” Wi Ha joon, dan juga Lim Semi.

The Worst of Evil mengisahkan tentang penyebaran obat terlarang jenis baru dan kuat yang menjangkiti tempat-tempat ramai di Seoul.

Sebelum menyaksikan drama The Worst of Evil pada tanggal 27 September mendatang, berikut beberapa drama yang pernah dibintangi tampan Ji Chang Wook.

1. If You Wish Upon Me

If You Wish Upon Me adalah drama yang menceritakan perjuangan sukarelawan di rumah sakit untuk menghadirkan impian terakhir pasiennya.

Dalam drama ini, Ji Chang-wook berperan sebagai Yoon Gyeo-rye yang memiliki latar belakang hidup yang malang.

Gyeo-rye adalah seorang anak panti asuhan yang pernah menjalani masa penjara saat masih remaja.

Namun, karena satu peristiwa, dia akhirnya menjadi sukarelawan di rumah sakit dan membantu para pasien mewujudkan impian mereka.

Rutinitas ini akhirnya mengubah kehidupan Gyeo-rye.

2. Lovestruck in The City

Lovestruck in The City adalah drama romansa yang mengisahkan kisah enam individu dengan kehidupan percintaan masing-masing.

Dalam drama ini, Ji Chang-wook berperan sebagai Park Jae-won, seorang arsitek berusia 32 tahun yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang ditemuinya di sebuah pulau saat tengah berlibur.