Video Syur 32 Detik Wanita Diduga ASN Viral, Pemkot Tangerang Akhirnya Angkat Bicara

TRIBUN-MEDAN.com - Media sosial Twitter dihebohkan dengan video syur seorang wanita diduga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wanita yang ada di dalam video syur berdurasi 32 detik itu itu diduga seorang ASN di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang.

Video syur wanita itu dibagikan oleh akun Twitter @lucabonena pada Selasa (15/8/2023) pukul 14.08.

"Teaching to teacher how to fuck" tulis @lucabonena pada caption unggahannya.

video singkat yang tengah viral itu memperlihatkan seorang wanita yang masih mengenakan seragam dinas ASN berwarna coklat melakukan adegan intim dengan seorang pria.

Tidak hanya itu, akun tersebut juga mengunggah beberapa foto yang diduga menampilkan wanita yang ada dalam video tersebut.

Salah satu foto memperlihatkan wanita tersebut tengah duduk di atas kursi berwarna merah dengan mengenakan seragam dinas dan jaket berwarna biru, bahkan ada foto seragam dinas yang telah dilepaskan dengan pakaian dalam.

Kemudian, di postingan kedua, terdapat adegan intim dengan seorang pria.

Selanjutnya, pada foto ketiga dan keempat, akun tersebut memperlihatkan tumpukan baju dan pakaian dalam yang diduga digunakan oleh wanita tersebut.

Di foto yang hanya menampilkan seragam dinas yang telah dilepas, terlihat gambar yang diduga sebagai logo Kota Tangerang di bagian lengan.

Meskipun demikian, identitas wanita yang terlibat dalam skandal video dewasa tersebut masih belum diketahui.

Walau pada logo ASN diduga merujuk kepada ASN Pemerintah Kota Tangerang, namun hingga kini masih berusaha mencari kebenarannya.

Meskipun demikian, pemilik akun telah menutupi wajah wanita tersebut dengan stiker pada setiap foto.

Menanggapi video viral tersebut, Pemerintah Kota Tangerang pun angkat suara.