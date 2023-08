Harga Emas Antam Meroket dan Makin Mahal, Berikut Rincian per Gramnya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Kota Medan yang dipantau di laman resmi logam mulia melonjak pada hari ini, Rabu (30/8/2023).

Saat ini harga emas batangan antam berada di posisi Rp Rp 1.077.000 per gram, naik sebesar Rp 7 ribu per gram dari harga hari sebelumnya, Selasa (29/8/2023) yaitu Rp 1.070.000 per gram.

Sementara itu, harga buyback atau beli kembali emas Antam terpantau juga naik sebesar Rp 7 ribu per gram menjadi Rp 957.000 per gram.

Kemudian, untuk harga emas antam satuan ukuran terkecil 0.5 gram dibandrol Rp 588.500.

Sedangkan, emas ukuran 10 gram dijual dengan harga Rp 10.320.000 dan harga emas terbesar yaitu 1000 gram dibandrol Rp 1.017.600.000.

Berikut harga emas Antam di Butik Antam Medan hari ini :

Emas 0,5 gram Rp 588.500

Emas 1 gram Rp 1.077.000

Emas 2 gram Rp 2.104.000

Emas 3 gram Rp 3.138.000

Emas 5 gram Rp 5.200.000

Emas 10 gram Rp 10.320.000

Emas 25 gram Rp 25.635.000

Emas 50 gram Rp 51.105.000