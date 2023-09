5 Fakta Menarik Drakor The Worst of Evil, Perjuangan Ji Chang Wook Membongkar Kartel Narkoba

TRIBUN-MEDAN.COM - The Worst of Evil adalah drama terbaru yang menampilkan Ji Chang Wook sebagai salah satu pemain utamanya.

Drama The Worst of Evil memiliki genre Crime-Action dan mengisahkan tentang penyebaran obat terlarang jenis baru yang sangat kuat, yang menyebar di berbagai tempat ramai di kota Seoul.

The Worst of Evil tayang mulai pada tanggal 27 September mendatang, dan Anda dapat menyaksikannya melalui platform streaming Disney+ Hotstar.

Selain Ji Chang Wook, drama ini juga akan menampilkan Wi Ha Joon, yang sebelumnya memukau penonton dalam drama "Little Women," serta aktris cantik Im Se Mi, yang baru-baru ini tampil dalam "X of Crisis" dan "The Empire."

The Worst of Evil ini disutradarai oleh Han Dong Wook dan Park Geum Bum, sementara naskahnya ditulis oleh Jang Min Suk.

Serial ini akan terdiri dari total 12 episode, dengan tiga episode pertama akan tayang dalam episode perdana, diikuti oleh dua episode setiap minggunya, dan diakhiri dengan tiga episode sekaligus.

Berikut derertan fakta menarik drakor The Worst of Evil.

1. Comeback Ji Chang Wook

Ji Chang Wook akan melakukan "comeback" dalam dunia drama Korea pada tahun 2023 dengan "The Worst of Evil."

Tahun 2022 adalah tahun yang sibuk baginya di dunia akting, dengan peran utama dalam dua drama Korea, termasuk "Arrasumanara" di Netflix, diikuti dengan perannya dalam drama "If You Wish Me Upon" yang masih berjalan dan beradu akting dengan Sooyoung SNSD.

Dalam "The Worst of Evil," Ji Chang Wook akan memerankan Kang Joon Mo, seorang polisi yang bergabung dengan organisasi kriminal untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba terbesar di Korea.

2. Mengangkat kisah menarik

Drama ini akan menghadirkan kisah yang penuh intrik.

Ketika investigasi pada kartel narkoba internasional tidak membuahkan hasil, polisi yang bertugas dalam kasus tersebut bersedia mengambil risiko besar untuk mengungkap kelompok kejahatan rahasia dalam "The Worst of Evil."