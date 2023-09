Hyo Shim’s Independent Life, Drakor Bertema Keluarga yang Dibintangi Uee In, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Hyo Shim’s Independent Life merupakan drama terbaru yang bercerita tentang perjuangan seorang Wanita untuk menemukan kebahagiaan yang belum pernah dirasakannya.

Hyo Shim’s Independent Life dikabarkan akan tayang perdana pada 16 September 2023 mendatang.

Hyo Shim’s Independent Life akan tayang di KBS2 dan disiarkan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 20:05.

Drama bertema keluarga ini dibintangi oleh Uee, Ha Jun, Go Joo-won, dan Kim Doh-yon.

Drama ini digarap oleh Kim Hyung Il.

Sementara naskahnya ditulis oleh Jo Jung Sun yang sebelumnya pernah menulis berbagai drama terkenal termasuk Goddess of Marriage, My Heart Twinkle Twinkle, Father, I'll Take Care of You, Mother of Mine, dan lainnya.

Sinopsis Hyo Shim’s Independent Life

Dalam drama "Hyo Shim’s Independent Life," kisahnya berpusat pada Lee Hyo Shim yang memiliki sifat ramah.

Namun, akhirnya, Lee Hyo Shim memutuskan untuk menjauh dari keluarganya yang parasitik dan mengejar kebahagiaannya sendiri, menjauh dari mereka.

Kim Yu Jin, yang lebih dikenal dengan nama panggung Uee, akan memerankan peran Lee Hyo Shim.

Lee Hyo Shim memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya setelah ayahnya tiba-tiba menghilang, sehingga dia harus merawat ibunya, dua kakak laki-laki, dan adik laki-lakinya.

Dalam drama ini, Uee berperan sebagai putri yang berbakti dan dengan setia mengabdikan dirinya untuk keluarganya.

Lee Hyo Shim memiliki bakat alami dalam bidang olahraga dan segera mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih pribadi setelah lulus SMA.

Dia bekerja di pusat kebugaran di Gangnam untuk menghidupi keluarganya.