5 Fakta Menarik Drakor The Uncanny Counter 2, Kisah Perburuan Roh Jahat

TRIBUN-MEDAN.COM - The Uncanny Counter 2: Counter Punch adalah drakor Korea terbaru yang rilis pada bulan Juli 2023 lalu.

The Uncanny Counter 2: Counter Punch merupakan karya sutradara Yoo Yeon-dong, yang juga menyutradarai musim pertama.

The Uncanny Counter 2: Counter Punch akan diperankan beberapa aktor ternama seperti Cho Byeong Kyu, Yoo Joon Sang, Kim Se Jeong, Yeom Hye Ran, dan banyak lainnya.

Berikut deretan fakta menarik drakor The Uncanny Counter 2: Counter Punch

1. Cerita Menegangkan dalam Mengejar Roh Jahat

Di musim kedua ini, karakter seperti So Mun (Jo Byung Gyu), Ga Mo Tak (Yu Jun Sang), Do Ha Na (Kim Se Jeong), Chu Mae Ok (Yum Hye Ran), Choi Jang Mul (Ahn Suk Hwan), dan Na Jeong Bong (Yoo In Soo) akan menghadapi roh jahat yang memiliki energi kuat.

Cuplikan video drama mengungkapkan tampilan menyeramkan dari roh jahat, sementara strategi yang digunakan oleh para counter dalam melawan mereka menjanjikan ketegangan dan keseruan.

2. Diadaptasi dari Webtoon Populer

"The Uncanny Counter" merupakan adaptasi dari webtoon populer berjudul "Kyeongirowoon Somoon" karya Jang Yi yang telah terbit sejak tahun 2018.

Drama ini mengisahkan manusia yang melawan iblis di dunia, dengan beberapa manusia terpilih yang diberi kekuatan supranatural untuk melindungi umat manusia dari iblis penghancur kehidupan.

Versi drama menghadirkan karakter-karakter seperti So Mun, Ga Mo Tak, Do Ha Na, Chu Mae Ok, Choi Jang Mul, dan Na Jeong Bong.

3. Karakter Antagonis yang Kuat

"The Uncanny Counter 2" akan memperkenalkan karakter antagonis yang kuat, termasuk Joo Seok (diperankan oleh Jin Sun Kyu), Pil Gwang (diperankan oleh Kang Ki Young), Gelly (diperankan oleh Kim Hieora), dan Wing/Wong Yeok (diperankan oleh Kim Hyun Wook).

Para antagonis ini memiliki kemampuan supranatural yang mengancam para counter.