NONTON Live Streaming Putri Ariani di Live Show America's Got Talent Rabu Pagi Hari Ini

TRIBUN-MEDAN.com- Putri Ariani pernyanyi berbakat asal Indonesia siap bikin gebrakan lagi di Live Show America's Got Talent.

Putri Ariani akan tampil di Live Show America's Got Talent pada hari Rabu (6/9/2023) pukul 07.00 WIB.

Saksikan penampilan Putri Ariani live streaming

Kalau di Amerika masih hari Selasa (5/9/2023).

Putri Ariani tampil memukau di America's Got Talent (kolase youtube america's got talent)

Anda bisa menyaksikan lewat streaming America's Got Talent di NBC & Peacock: https://pck.tv/3cCQGhH



Pada akun instagram AGT tampak teaser pada peserta yang akan tampil di live show hari ini, di antaranya ada Putri Ariani, MOS, Barry Brewer dan masih banyak lagi.

Dalam komentar banyak komentar dari Indonesia untuk menyemangati Putri Ariani.

Aksi panggung Putri Ariani juga bisa ditonton di kanal media sosial @agt dan @agtauditions.

Putri Ariani bernyanyi di babak semifinal AGT 2023 langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat.

"Hai everybody, Putri is here, i will be on AGT live show this week," kata Putri Ariani di akun media sosialnya dikutip Selasa (5/9/2023).

"So make sure that you vote for me," lanjutnya.

Putri Ariani begitu bersemangat tampil di babak semifinal AGT 2023.

"I so excited and don't forget to vote for me," ucap Putri Ariani.