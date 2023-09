Harga TBS Sumut Melonjak Pekan Ini Hingga Menyentuh Rp 2.546 Per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pekan ini harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara kembali menunjukan tren peningkatan, Kamis (7/9/2023).

Saat ini, harga TBS kelapa sawit di Sumut berada di level Rp 2.546 per kilogram, naik dari harga pekan lalu yaitu Rp 2.519 per kilogram.

Sementara itu, untuk rata -rata harga CPO lokal dan ekspor berada diposisi Rp 11.209 per kilogram, naik sebesar Rp 76 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 11.133 per kilogram.

Sedangkan harga rata-rata kornel sawit lokal dipatok Rp 5.240 per kilogram, harga tersebut tidak termasuk PPN.

Diketahui, Penetapan harga tersebut berdasarkan hasil rapat kelompok kerja teknis tim rumus harga TBS kelapa sawit produksi petani Provinsi Sumatera utara dan berlaku mulai tanggal 6 hingga 12 September 2023.

Berikut harga TBS kelapa sawit produksi petani bermitra Provinsi Sumatera Utara pekan ini periode 6 hingga 12 September 2023.

- Harga TBS Sawit usia 3 tahun: Rp 1.981/kg

- Harga TBS Sawit usia 4 tahun: Rp 2.165/kg

- Harga TBS Sawit usia 5 tahun: Rp 2.281/kg

- Harga TBS Sawit usia 6 tahun: Rp 2.345/kg

- Harga TBS Sawit usia 7 tahun: Rp 2.370/kg

- Harga TBS Sawit usia 8 tahun: Rp 2.430/kg

- Harga TBS Sawit usia 9 tahun: Rp 2.479/kg

- Harga TBS Sawit usia 10-20 tahun: Rp 2.546/kg