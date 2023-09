Drama Korea Our Blues, Kisahkan tentang Kehidupan Warga Jeju, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Our Blues merupakan drama Korea yang mengisahkan lika-liku kehidupan warga pulau Jeju.

Drakor Our Blues tayang pada 9 April 2022.

Drama Our Blues dibintangi oleh ee Byung Hun, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, dan Han Ji Min.

Our Blues diarahkan oleh Kim Kyu Tae, sutradara yang telah sukses mengarahkan sejumlah drama-drama populer seperti Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), Secret Love (2014), dan It's Ok, This is Love (2014).

Sementara, naskahnya ditulis oleh No Hee-kyung.

Sinopsis Drakor Our Blues

Our Blues adalah cerita tentang sekelompok orang yang tinggal di Pulau Jeju. Kisah ini mengisahkan Lee Dong Seok (Lee Byung Hun), yang berasal dari sebuah desa kecil di Pulau Jeju dan menjalani kehidupan yang jauh dari modern.

Dia mencari nafkah dengan menjual berbagai barang menggunakan truknya di seluruh pulau.

Suatu hari, seorang perempuan bernama Min Seon A (Shin Min A) pindah ke Pulau Jeju dengan cerita misterius yang belum diketahui oleh orang lain.

Dong Seok kemudian terlibat dalam kehidupannya.

Di sisi lain, Choi Han Su (Cha Seung Won) lahir dan dibesarkan di Pulau Jeju, namun sempat tinggal di daratan utama yang lebih modern.

Sekarang, Han Su memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Pulau Jeju.

Berbeda dengan Dong Seok, Han Su memiliki gaya hidup yang sangat modern setelah lama tinggal di perkotaan.

Di kampung halamannya, ia bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Eun Hui (Lee Jung Eun), yang bekerja sebagai pemilik toko ikan.

Eun Hui berteman dengan Ko Mi Ran (Uhm Jung Hwa), seorang perantau yang memutuskan untuk kembali ke Pulau Jeju setelah lelah dengan kehidupan kota.