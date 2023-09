Harga Cabai Rawit Hijau hingga Beras Medium Naik di Sumut, Bawang Merah Malah Anjlok

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumah harga kebutuhan pangan di Sumatera Utara seperti cabai rawit hijau dan beras medium terpantau mengalami kenaikan pada hari ini, Kamis (14/9/2023).

Saat ini rata-rata harga cabai rawit hijau berada di level Rp 40 ribu per kilogram, naik dari rata-rata harga hari sebelumnya Rp 39 ribu per kilogram.

"Harga komoditi cabai rawit hijau kembali mengalami kenaikan harga sebesar 0.1 persen. Harga rata-rata cabai rawit hijau di Non Kota IHK naik Rp 154 per kilogram," ujar Kasi Pengendalian Barang Pokok Harga dan Promosi Disperindag Sumut, Iskandar Zulkarnaen, Kamis (14/9/2023)

Dikatakannya, harga cabai rawit termurah berada di Kota Binjai dengan angka Rp 33 ribu per kilogram, sedangkan termahal berasal dari Kabupaten Nias dengan harga Rp 60 ribu per kilogram.

Selain cabai rawit, harga beras medium juga terpantau mengalami lonjakan. Saat ini harga rata-rata beras medium di Sumut dibandrol Rp 12.723 per kilogram.

"Harga tersebut naik sebesar 2.2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Agustus 2023 sebesar 12.447 per kilogram, harga tertinggi berada Nias Utara yaitu Rp 15 ribu per kilogram dan terendah di Tapanuli Tengah Rp 11 ribu per kilogram," katanya.

Sementara itu, harga komoditas bawang merah di Sumut terpantau semakin anjlok dengan harga rata-rata Rp 22 ribu per kilogram.

Harga tersebut jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 41.500 per kilogram.

"Tercatat harga bawang merah lokal mengalami penurunan harga sebesar 2.4 persen jika dibandingkan dengan harga kemarin. Harga di non Kota IHK turun Rp 913 per kilogram, sedangkan harga rata-rata di Kota IHK naik Rp 764 per kilogram jika dibandingkan dengan hari sebelumnya," paparnya.

Berikut update harga pangan rata-rata di Sumut :

1. Bawang merah Rp 23.000 per kg

2. Bawang putih Rp 36.000 per kg

3. Cabai merah Rp 40.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 40.000 per kg