Hanya Rp 65 Ribu Bisa Nonton Konser Project Pop dan Iqbal Ramadhan di Medan, Berikut Jadwalnya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Konser di Medan terus menghadirkan berbagai musisi ternama tanah air.

Kali ini konser bertajuk Glam Space di Medan akan mendatangkan grup musik fenomenal yakni Project Pop, dan musisi yang tak kalah asiknya yaitu Iqbal Ramadhan.

Glam Space akan berlangsung pada 24 September 2023 mendatang di Lapangan Lotte Grosir Medan.

Anak 90an pasti tidak asing lagi akan grup musik Project Pop, dengan susunan anggotanya, yakni Tika Pangabean, Ujo, Yosie, Odie dan Gugum.

Grup musik Project Pop sudah menghibur masyarakat Indonesia dan dunia sejak tahun 1996.

Sudah 27 tahun berkarya di dunia musik tentunya membuat banyak karya Project Pop yang melekat di hati setiap penggemarnya, baik yang di Indonesia, begitupun di luar negeri.

Selain dari pemilihan lagu, genre lagu Project Pop juga fleksibel dan unik di masing-masing lagunya.

Dari mulai tema yang berbeda-beda, dan isi lagu yang bersifat jenaka, lagu Project Pop pun bisa menghibur semua pendengarnya.

Dalam konser bertajuk Glam Space x Nostalgia Bermusik ini selain Project Pop juga akan ada Oomleo berkaraoke dan Iqbal Ramadan, juga Shasa Zania.

Harga tiket yang ditawarkan cukup terjangkau mulai dari Rp 65.000, dapat melakukan pembelian melalui link yang tersedia di akun instagram resmi @glamspace.id.

Terkenal dengan lagunya yang jenaka, grup musik Project Pop punya beberapa lagu yang tetap eksis dari masa ke masa yakni seperti Bukan Superstar, Tu Wa Ga Pat, Dangdut Is The Music Of My Country, Goyang Duyu, Metal vs Dugem, Ikut Gaya Kami, dan belakangan viral di beberapa platfom sosial media lagunya yang berjudul Ingatlah Hari ini.

