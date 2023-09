JADWAL Tinju Dunia Canelo Alvarez vs Jermell Charlo, Sama-sama Memiliki Rekor KO Menterang

Duel Tinju Canelo Alvarez vs Jermell Charlo,

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal tinju dunia Canelo Alvarez vs Jermell Charlo.

Pertarungan Canelo Alvarez vs Jermell Charlo paling ditunggu pengemar tinju.

Jadwal siaran langsung Tinju dunia Alvarez vs Jermell Charlo digelar di bulan September ini.

Pertarungan akbar mempertemukan Canelo Alvarez vs Jermell Charlo.

Jadwal pertarungan Canelo Alvarez vs Jermell Charlo digelar pada 30 September 2023.

Tinju dunia akan tayang via Live Streaming Showtime dan TV Online, bukan Siaran Langsung TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia tak terbantahkan akhirnya terwujud antara Saul Canelo Alvarez vs Jermell Charlo.

Tale of The Tape dan Link Live Streaming Tinju Dunia laga Canelo Alvarez vs Jermell Charlo tersedia artikel ini.

Bentrokan Canelo Alvarez lawan Jermell Charlo mendapatkan label duel tinju berbahaya dari Roy Jones Jr.

Pertarungan akbar ini rencananya bakal dipentaskan pada bulan September.

Kedua petinju datang dengan rekor sama-sama positif.

Alvarez sebelumnya mampu memetik dua kemenangan beruntun.

Petinju asal Meksiko tersebut sukses melumat Gennady Golovkin dan John Ryder.

Sementara itu, Charlo punya rekor tak kalah mentereng.