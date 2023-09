MOMEN Kim Jong Un ke Rusia, Mengunjungi Pabrik Pesawat Strategis dengan Nuklir dan Rudal Hipersonik

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Korea Utara, Kim Jong Un mengunjungi pabrik pesawat strategis dengan nuklir dan rudal hipersonik di Rusia pada Sabtu (16/9).

Trio bomber nuklir yang dilihat Kim Jong-un adalah pesawat Tu-160, Tu-95MS, dan Tu-22M3.

Dalam kunjungannya di Knevichi, Kim didampingi Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.

Dalam kesempatan itu Kim melihat langsung pesawat pembom Rusia yang menjadi tulang punggung kekuatan serangan udara nuklir Rusia.

Shoigu menjelaskan kepada Kim bahwa pesawat ini bisa terbang bolak-balik dari Moskow ke Jepang dengan cepat.

Dia juga menunjukkan jet tempur MiG-31, yang pertama kali digunakan dalam pertempuran selama perang di Ukraina.

Setelah itu, Kim dan Shoigu melakukan perjalanan ke Vladivostok, di mana mereka memeriksa fregat Laksamana Shaposhnikov armada Pasifik Rusia.

Komandan angkatan laut Rusia, Laksamana Nikolai Yevmenov, memberi pengarahan kepada Kim tentang kemampuan dan persenjataan kapal tersebut.

Termasuk rudal jelajah jarak jauh Kalibr yang sering ditembakkan oleh kapal perang Rusia ke sasaran di Ukraina.

Kunjungan Kim ke situs-situs militer dan teknologi minggu ini mungkin mengisyaratkan apa yang ia inginkan dari Rusia.

Hal itu mungkin sebagai imbalan untuk memasok amunisi untuk mengisi kembali cadangan Putin yang semakin berkurang karena invasinya ke Ukraina.



Artikel telah tayang dengan judul North Korea’s Kim Jong Un inspects Russian bombers and a warship on a visit to Russia’s Far East