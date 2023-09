Ribuan Marga Siahaan Doakan Rapidin dan Sorta Menangkan PDIP Demi Kelanjutan Pembangunan di Toba

Ribuan Marga Siahaan Restui Rapidin Menangkan PDI P dan Ganjar Presiden Demi Kelanjutan Pembangunan di Toba

TRIBUN-MEDAN.COM, BALIGE-"Asa pir ma pokki, bahul-bahul passalongan, Pir ma tondi ni Boru Nami dohot Hela Nami on, luju-luju Nang passamotan,"demikian disampaikan Penetua Siahaan, Oppu Cristian Siahaan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Drs Rapidin Simbolon dan Sorta Ertaty Siahaan istrinya saat mengadakan acara adat tangiang borhat-borhat atau doa pemberangkatan dari para Hula-hula Siahaan di Balige, Senin (18/9/2023).

Marga Siahaan berharap, lewat tangiang borhat-borhat ini, Rapidin Simbolon bertambah semangatnya memenangkan PDI Perjuangan dalam Pileg maupun dalam Pilpres.

Sebelum mengikuti tangiang borhat-borhat, Rapidin dan Sorta berjiarah dari Makam Mertua Opppu Alpan Siahaan, kemufian juga Tugu Leluhur Marga Siahaan Somba Debata dan Tugu Leluhur Juara Monang, selanjuntnya menjemput restu dari para Hula-hula Siahaan di Balige, Senin (19/2023).

Memiliki menantu yang dipercayakan Ketum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri, Hula-hula Siahaan memberikan restu dan penguatan Jiwa kepada Rapidin Simbolon dan Sorta Ertatay Siahaan.

Rapidin dan Sorta didoakan "Tangiang borhat-borhat" dari Hula-hula Siahaan, di Gedung Serbaguna HKBP Balige, Senin (18/9/2023).

Di Gedung Serbaguna HKBP Balige ini, Rapidin Simbolon dan Sorta Ertaty Siahaan Diberangkatkan "Natua-tua ni Juara Monang rap Dohot Toras Napitu".

Perhelatan adat pemberangkatan Rapidin dan Sorta Ertaty Siahaan ini dihadiri Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Bupati Toba Poltak Sitorus dan Wakilnya Tonny Simanjuntak.

Rapidin Simbolon maju menjadi DPR RI dari Dapil Sumut II, sementara Sorta Ertaty Siahaan yang kini menjabat Ketua DPRD Samosir, juga terdorong niatnya untuk membawa kemajuan untuk wilayah yang lebih luas cakupannya, yakni Dapil Sumut 9.

Usai ibadah, sesepuh Siahaan di Kabupaten Toba, Marga Siahaan memberikan Dekke Simudur-udur. Kemudian, memberikan restu doa-doa lewat Boras sipir ni tondi agar lebih kuat memenangkan Pertarungan Politik. Secara khusus, mereka mendoakan Rapidin Simbolon yang maju sebagai anggota DPR RI Dapil Sumut II dan Sorta Ertaty Siahaan maju anggota DPRD Provinsi Sumut dari Dapil Sumut 9.

Pemberian Dekke Simudur-mudur dan penyematan ulos, serta Boras Sipir Nitondi dari Marga Siahaan kepada Sorta dan Rapidin diwakilkan Penetua Siahaan, Oppu Cristian Siahaan.

"Nion ma dekke Simudur-mudur on na mudur-udur manddilat-dilat di lumut na manggoppang-goppang di batu. Tung Udur ma nian Masyarakat mamiliit, asa dapot ma nian na pinarsitamu. Asa pir ma toddi ni hela nami on dohot boru nami on, luju-luju ma passamotan, dapot ma na pinarsitana (Kiranya semakin kuatlah jiwa menantu kami Rapidin Simbolon dan Putri kami Sorta Ertataty Siahaan. Hedaklah banyak masnyarakat yang memilih, agar kitranya maksud mereka untuk membangun Toba terwujud,"kata Oppu Cristiasn Siahan, diaminkan Ribuan Marga Siahaan yang hadir dengan "Emma Tutu".

Secara berurutan keturunan Pomparan Tuan Juara Monang menyampaikan petuah-petuah dan nasihat bermakna doa-doa agar kiranya Rapidin Simbolon dan Sorta Ertatay Siahaan dimuluskan langkahnya.

Rapidin dan Sorta beserta rombongan dari Pulau Samosir menyembah para hula-hulanya Marga Siahaan. Acara adat ini juga dihadiri Juang Sinaga yang merupakan Wakil Bupati Samosir selama Rapidin menjadi Bupati.

Kekompakan keduanya hingga saat ini tetap terlepihara, mesi mereka pernah kalah dalam Pilkada Samosir dikarenakan politilk uang. Mereka juga menyempatkan diri mengisi acara adat dengan menyanyikan satu lagu dengan yang liriknya berisi “Unang be sai curigai au, unang be sai cemburu i au. Kabar angin na binege mi, dang toho i gosip do i”.

Nyanyian Rapidin dan Juang langsung disambut histeris Ribuan Marga Siahaan yang hadir dengan riuh tepuk tangan.

Lagu tersebut merupakan nyanyian yang dia persembahkan untuk para simpatisannya terkait pembusukan-pembusukan yang terjadi terhadap dirinya oleh pihak-pihak tertentu. Upaya pembusukan terhadap Rapidin muncul semenjak membulatkan niatnya maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sumut II.

Atas doa-doa yang disampaikan hula-hulanya Marga Siahaan, Rapidin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya telah diperlakukan istimewa. “Sangap ma di Opputa Somba Debata, nang songoni di akka Raja nami, Hula-hula i Siahaan tarlumobi Pomparan I Oppu I Juara Monang. Anggiat ma gabe gogo on di hami tangiang na lao borhat pamonangkon hami. (Kami menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Raja Kami Marga Siahaan terlebih Oppung kami Juara Monang. Anggiatma Monang hami dipasu-pasu Oppung ta I, songon goar na I tutu, asa boi hami mambaen akka na denggan di Toba on. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kami untuk memangkan pertarungan politik baik Pileg maupun Pilres, sehingga kami bisa membawa kebaikan di Kabupaten Toba ini),”demikan ucapan terinaksih dan rasa hormat yang disampaikan Rapidin kepada para Hula-hulanya Siahaan.(Jun-tribun-medan.com).