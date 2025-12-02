Petugas Pemadam Evakuasi Ular Piton 5 Meter dari Asbes Rumah Warga

Tak ingin mengambil resiko, Desi langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi hewan tersebut.

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Eti Wahyuni
zoom-inlihat foto Petugas Pemadam Evakuasi Ular Piton 5 Meter dari Asbes Rumah Warga
Tribunnews.com/Alif Al Qadri Harahap
Ular sepanjang lima meter diamankan oleh tim pemadam kebakaran Pemkab Asahan di Jalan Durian, Kisaran Naga, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Senin (1/12/2025) malam. 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Warga Jalan Durian, Kisaran Naga, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dihebohkan dengan penemuan ular piton berukuran besar di atas asbes rumah salah satu warga, Desi Meriana (42). Evakuasi dilakukan oleh pemadam kebakaran pada Senin (1/12/2025). 

Humas Pos Hangar Damkar Asahan, Rahim Dinu Utomo, menerangkan, pemilik rumah awalnya curiga ada suara gesekan dari langit-langit rumahnya.

Setelah mulai ada retakan, terlihat ada tonjolan bergerak sehingga kecurigaan timbul karena bekas retakan bergerak layaknya ada hewan besar.

Tak ingin mengambil resiko, Desi langsung menghubungi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi hewan tersebut.

"Kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti, hingga kami melakukan evakuasi dan mendapatkan ular tersebut sekitar panjang lima meter," ujar Rahim, Selasa (2/12/2025).

Lanjutnya, ular tersebut kini sudah dievakuasi dan dikarantina oleh tim pemadam kebakaran untuk kembali dilepasliarkan.

Tags
evakuasi ular piton
petugas pemadam
Dinas Pemadam Kebakaran
