Kepergok Jambret Guru, Pria di Asahan Babak Belur Dihakimi Massa

PELAKU JAMBRET - Video amatir warga menangkap I, di Jalan Lintas Sumatera, Aek Kuasan, Aek Ledong, Kabupaten Asahan diduga akibat menjambret seorang guru

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - I (21)warga Aek Kuasan, Aek Ledong, Kabupaten Asahan babak belur setelah nekat menjambret tas seorang guru, Jumiati (39) di Jalinsum Aek Kuasan.

Naas, saat melakukan penjabretan, pelaku terjatuh dan langsung dihakimi warga yang melintas. Kasi Humas Polres Asahan, AKP Herli Damanik membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, kronologi kejadian tersebut bermula dari korban diikuti oleh pelaku di Jalan Lintas Sumatera, Aek Kuasan, Aek Ledong.

Korban yang menyelempangkan tas, memancing pelaku untuk menarik tas milik korban.

"Namun, saat ditarik, koran melakukan perlawanan, sehingga keduanya terjatuh dan korban berteriak meminta pertolongan. Masyarakat yang melintas langsung menolong korban dan diamankan," ujar Kasi Humas Polres Asahan, AKP Herli Damanik, Rabu (3/12/2025).

Katanya, pelaku kini diamankan di Polsek Pulau Raja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sekarang pelaku sudah diamankan dan ditahan di Polsek Pulau Raja. Saat ini dilakukan proses penyidikan untuk dikirim berkas ke pengadilan," katanya.

Sementara dalam video amatir yang diterima tribun-medan.com, pelaku habis babak belur di hakimi warga yang kesal dengan perbuatannya.

Pasalnya, di Jalan Lintas Aek Kuasan, kerap terjadi kasus yang serupa dan beberapa kali membuat masyarakat resah.

Bukit salah satu warga yang dihubungi tribun-medan.com mengaku, kejadian penjambretan kerap berulang.

"Udah berulang, itulah bentuk kekesalan warga mungkin. Atau mungkin juga ada korban pembegalan disana," ujar Bukit.

Lanjutnya, ia berharap pelaku ditindak dan dihukum dengan seberat-beratnya agar ada efek jerah bagi para pelaku penjambretan.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan