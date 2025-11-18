Perkuat Layanan dari Tingkat Desa, Wabup Samosir Serahkan Penghargaan Bidang Kesehatan 

PENYERAHAN PENGHARGAAN - Wabup Samosir Ariston Sidauruk menyerahkan sejumlah penghargaan pada bidang kesehatan saat peringatan HKN ke-61 di Halaman Kantor Bupati Samosir.

TRIBUN-MEDAN.com, PANGURURAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melaksanakan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dirangkai dengan Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Samosir kemarin, Senin (17/11/2025).

Wakil Bupati Samosir Ariston Sidauruk memimpin upacara sekaligus menyerahkan sejumlah penghargaan kepada desa, Puskesmas, tenaga kesehatan, dan unit pelayanan RSUD Hadrianus Sinaga yang berprestasi.

Kegiatan bertema ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’ ini dihadiri jajaran Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, serta ASN Pemkab Samosir.

Beberapa penghargaan diserahkan langsung Wabup Ariston Sidauruk kepada Kepala Desa Paraduan, Parlondut, dan Tanjung Bunga atas keberhasilan mewujudkan Desa Stop BABS.

Selanjutnya, Puskesmas Ronggur Nihuta menerima penghargaan sebagai peringkat II pelaksanaan Program JKN tingkat Kantor Cabang Pematang Siantar.

Baca juga: Sumut Peringkat Keempat Kasus TBC , Dinkes Skrining Pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Tuktuk Siadong, Buhit, dan Simarmata juga memperoleh penghargaan atas capaian tertinggi pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2025.

Puskesmas Sitiotio mendapat penghargaan atas keberhasilan menangani kejadian luar biasa (KLB) campak di Desa Holbung.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan berprestasi di RSUD Hadrianus Sinaga serta empat unit kerja terbaik yakni Radiologi, CSSD, Hemodialisa, dan Instalasi Farmasi.

Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat layanan kesehatan dari tingkat desa hingga rumah sakit.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh tenaga kesehatan dan perangkat desa. Namun lebih dari itu, penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” ujar Ariston Sidauruk, Senin (17/11/2025).

Ia juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir dalam memberikan pelayanan. Pemkab Samosir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan dan memastikan pelayanan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

“Kita harus bergeser dari menunggu masyarakat sakit menjadi aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Pemkab Samosir berkomitmen memperkuat layanan primer, meningkatkan kapasitas Puskesmas, serta memastikan RSUD memberikan layanan yang semakin profesional dan responsif,” tambahnya.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi bersama masyarakat, menjadikan HKN sebagai momentum memperkuat budaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran kesehatan di keluarga, dan mewujudkan generasi Samosir yang sehat, kuat, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin, yang menekankan pentingnya percepatan transformasi kesehatan dalam dua dekade menuju 2045.

Enam pilar transformasi kesehatan yang telah menunjukkan hasil mulai dari integrasi layanan primer, peningkatan mutu layanan rujukan, kemandirian produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri, perluasan JKN, penguatan SDM kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi yang menjadi landasan pembangunan kesehatan nasional.