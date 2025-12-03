TelkomGroup - Pemerintah Percepat Pemulihan Layanan Pasca Bencana Sumatra 

PT Telkom indonesia (Persero) Tbk, terus mempercepat upaya pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Telkom indonesia (Persero) Tbk, terus mempercepat upaya pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bencana tersebut menyebabkan gangguan layanan yang signifikan pada sejumlah kawasan, sehingga membutuhkan langkah pemulihan cepat dan optimalisasi konektivitas dan memastikan masyarakat di wilayah terdampak dapat tetap terkoneksi.

Hingga saat ini layanan mobile broadband Telkomsel pada setiga wilayah tersebut telah puth 76,5 persen, sedangkan untuk layanan fixed, broadband IndiHorse mencapai 79,7 persen pemulihan.

TelkomGroup juga, memastikan koordinasi intensif dengan BNPH, BP, Rementenan Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di arsa prioritas.

Sebagai langkah penguatan layanan darurat Telkom melalui PT Telkom Sutelit Indonesia (Telkumsat) telah mengaktifkan tambahan Dockup unir layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar d Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi TelkomGroup, relawan, dan warjju vani turut mengungsi di posko bencana.

Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup Proses dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan upaya kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan.

"Di sejumlah daerah terdampak, tantangan tama kami adalah akses menuju lokasi dan masalah sumber daya listrik yang tidak stab, Kerusakan pada jalur transmisi terutama fiber optik, juga membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan upaya teknis lainnya," katanya.

Telkom Group juga dengan sigap menyalurkan dukungan tanggan darurat, konektivitas, dan bantuan kemanusiaan.

"Sejak bencana alam terjadi, akses internet gratis bagi masyarakat terdampak tersedia di 7 lokasi strategis yakni kantor Wilayah Telkom Sumut, Kantor Wilayah Telkom Banda Aceh, Pusat Layanan Telkom Sieill Kantor Wilayah Telkum Sibolga, Kantor Wilayah Telkom Sumbar, dan Pusat Layanan Telkom Talu.

"Dengan mempertimbangkan aspek keamanan aset di lokasi Sebagai bentuk sinergi Telkom Group-dan instansi, dukungan konektivitas juga disediakan di lokasi Pemprov Aceh-Sumut serta Diskominfo setempat guna memastikan kelancaran posisi Penda," katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sembako berupa bahan makanan, perlengkapan memasak, dan pakaian turut disalurkan bagi masyarakat terdampak serta bantuan dapur umum yang melayani lebih dari 1.300 orang pengungsi.

"Teikom Group menyediakan posko tanggap darurat yang berlokasi di AKHLAK Hall Wisel Sumut, kantor Witel Aceh dan kantor Witel Sumatra Barat," ucapnya.

Selain itu, Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity (TERRA] juga tersedia untuk menyalurkan kebutuhan penting bagi masyarakat dan berbagai macam tanggap bencana lainnya.