Jarak Terlalu Dekat, Dua Truk Tronton Bertabrakan di Jalinsum Batu Bara, Polisi: Sopir Terjepit

Kondisi salah satu truk tronton yang mengalami kerusakan parah pada bagian kabin depan kanan setelah terlibat tabrakan dengan kendaraan sejenis di Jalinsum Batu Bara, Rabu (10/6/2026). Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut.

TRIBUN-MEDAN.COM, BATU BARA-Suara benturan keras memecah pagi di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Kisaran, tepatnya di KM 122-123 Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Rabu (10/06/2026).

Dua truk tronton yang melaju dari arah berlawanan terlibat tabrakan hingga menyebabkan satu pengemudi mengalami luka berat.

Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB itu melibatkan Truk Tronton Mitsubishi BK 8034 EA dan Truk Tronton Mitsubishi BK 8040 ZE.

Selain menimbulkan korban luka, insiden tersebut juga mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp10 juta.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, Truk Tronton BK 8034 EA yang dikemudikan Bahrumsyah Khaidir, 26 tahun, warga Kota Medan, melaju dari arah Kisaran menuju Medan.

Di dalam kendaraan tersebut turut serta seorang penumpang bernama Rio.

Saat tiba di lokasi kejadian, truk yang dikemudikan Bahrumsyah diduga bergerak terlalu ke kanan badan jalan.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang Truk Tronton BK 8040 ZE yang dikemudikan Ramli Sanjaya, 35 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai, bersama seorang penumpang bernama Arga Wiguna Sanjaya.

Jarak yang sudah terlalu dekat membuat kedua pengemudi tak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Benturan keras pun terjadi. Bagian depan kanan kedua kendaraan ringsek setelah saling menghantam.

Akibat kecelakaan itu, Bahrumsyah mengalami luka robek pada pipi kanan dan punggung kanan, serta luka pada kedua kaki.

Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bidadari untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara Ramli hanya mengalami luka lecet pada tangan kanan.

Adapun kedua penumpang dilaporkan selamat.

Mendapat laporan kejadian, personel Satuan Lalu Lintas Polres Batu Bara langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan yang terlibat, mendata saksi-saksi, serta memastikan kondisi korban di rumah sakit.

Polisi juga telah membuat laporan resmi, sketsa lokasi kejadian, dan melakukan penyelidikan lanjutan guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan mengingatkan para pengemudi, khususnya kendaraan angkutan barang, agar selalu mengutamakan keselamatan selama berada di jalan raya.

"Keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas utama. Pengemudi diharapkan mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik, serta tetap berada pada jalur yang benar untuk menghindari terjadinya kecelakaan," ujar Doly.(Jun-tribun-medan.com).