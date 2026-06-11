Sisir Titik Rawan Kota Medan, Patroli Brimob Sumut Bubarkan Tawuran Dini Hari

Personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan patroli dini hari di salah satu ruas jalan Kota Medan, Kamis (11/6/2026). Patroli dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, balap liar, dan aksi tawuran serta merespons laporan masyarakat terkait gangguan kamtibmas.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Ketika sebagian besar warga masih terlelap, puluhan personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara justru menyusuri jalan-jalan Kota Medan.

Mereka bergerak menembus dini hari, menyisir titik-titik yang kerap menjadi lokasi aksi kriminalitas dan gangguan keamanan masyarakat.

Sebanyak 25 personel Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut diterjunkan dalam Kegiatan Patroli Mandiri pada Kamis dini hari (11/06/226).

Patroli dipimpin IPDA Afrildhon Pasaribu dan difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari kejahatan jalanan, balap liar hingga aksi tawuran.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumut.

Setelah itu, personel bergerak menyusuri sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan, di antaranya Jalan Krakatau, Jalan Cemara, Jalan Bilal, Jalan Aluminium, Jalan Durung, Jalan William Iskandar hingga kawasan Underpass Manhattan di Jalan Gatot Subroto.

Bagi warga yang masih beraktivitas pada dini hari, kehadiran kendaraan patroli dan personel Brimob bersenjata lengkap menjadi penanda bahwa situasi keamanan tetap terjaga.

Selain patroli bergerak, personel juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung kondisi keamanan di lingkungan mereka.

Di tengah patroli, petugas menerima laporan warga mengenai adanya aksi tawuran di kawasan Jalan Perjuangan. Tim segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan tindakan pencegahan.

Setibanya di lokasi, kehadiran personel Brimob membuat situasi yang sempat memanas berangsur kondusif.

Kelompok yang diduga terlibat tawuran membubarkan diri sehingga potensi gangguan keamanan yang lebih besar dapat dicegah.

Tak hanya berfokus pada tindak kriminalitas, personel juga melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang minim penerangan jalan.

Lokasi-lokasi tersebut dinilai berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan maupun tindak kejahatan dan akan menjadi bahan evaluasi untuk langkah pencegahan selanjutnya.

Patroli berakhir menjelang pagi dengan apel konsolidasi di Mako Satuan Brimob Polda Sumut. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Melalui patroli rutin semacam ini, Brimob Polda Sumut berupaya memastikan kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memberikan respons cepat terhadap setiap potensi gangguan keamanan yang muncul di tengah kehidupan warga.(Jun-tribun-medan.com).