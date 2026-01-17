Resep Makanan

Resep Gulai Kaki Sapi Khas Restoran Minang yang Menggoda Selera

Gulai kaki sapi adalah satu diantara menu makanan Indonesia yang memiliki cita rasa menggoda. Rasanya sulit untuk dilupakan.

MENU RESTORAN- Gulai kaki sapi adalah satu diantara menu sajian restoran Padang yang menggoda selera. Menu ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat, 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Di rumah makan atau restoran Padang, ada satu menu yang selalu menggoda selera.

Nama menunya adalah gulai kaki sapi.

Menu yang satu ini sangat nikmat sekali disantap dengan nasi putih hangat.

Kuahnya yang kental dengan perpaduan beragam bumbu masakan membuat menu yang satu ini jadi juara.

Biasanya, menu ini disandingkan dengan daun ubi rebus sebagai lalapan.

Agar semakin nikmat, ada juga sambal cabai merah dan cabai hijau, yang bikin penikmatnya ketagihan.

Nah, bagi bunda yang ingin mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

 

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 kg kaki sapi
  • 1.5 ltr santan (dri 1 buah kelapa tua / 1 bks santan instan dan air)
  • 2 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 2 batang serai (geprek)
  • 1 bks santan kara (65 ml)

Bumbu halus

  • 8 bawang merah
  • 4 bawang putih
  • 10-15 cabe keriting (sesuaikan)
  • 1 ruas jahe
  • 1 ruas lengkuas
  • 1 ruas kunyit
  • 1/2 sdt jinten
  • secukupnya Garam, gula, dan kaldu bubuk

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Pertama rebus kikil sapi sampai empuk ± 2,5 jam
    2. Sambil nunggu kaki direbus, kita bisa menyiapkan bumbu halusnya (boleh dicoper atau diulek lebih sedap)
    3. Jika kaki sudah empuk dan matang, kita mulai tumis bumbunya, berhubung coppernya pake air, jadi tidak langsung pakai minyak. Kamu bisa tuang ke wajan dan tunggu air sat dulu, baru kemudian beri minyak, setelah bumbu matang dan wangi (gak ada bau langu lagi) masukkan sereh, daun salam dan daun jeruknya
    4. Lalu masukan kaki sapi, kikil atau apapun itu, lalu masukkan air secukupnya saja, jangan lupa masukkan santan kara, aduk terus jangan sampai pecah santannya
    5. Setelah menggolak, aduk sesekali saja, tunggu sampai agak menyusut airnya atau disesuaikan sesuai selera. Jangan lupa garam, gula, kaldu bubuk, masukkan jangan sampai lupa, sesuaikan dengan lidah Anda
    6. Jika sudah matang, angkat dan siap dinikmati

    (ray/tribun-medan.com)

