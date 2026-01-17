Resep Gulai Kaki Sapi Khas Restoran Minang yang Menggoda Selera

TRIBUN-MEDAN.COM,- Di rumah makan atau restoran Padang, ada satu menu yang selalu menggoda selera.

Nama menunya adalah gulai kaki sapi.

Menu yang satu ini sangat nikmat sekali disantap dengan nasi putih hangat.

Kuahnya yang kental dengan perpaduan beragam bumbu masakan membuat menu yang satu ini jadi juara.

Biasanya, menu ini disandingkan dengan daun ubi rebus sebagai lalapan.

Agar semakin nikmat, ada juga sambal cabai merah dan cabai hijau, yang bikin penikmatnya ketagihan.

Nah, bagi bunda yang ingin mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.