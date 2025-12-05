Harga Samsung Galaxy A17 5G, Ponsel Menengah dengan Fitur Premium

FITUR PREMIUM- Samsung Galaxy A17 5G adalah ponsel menengah dengan fitur premium yang dilirik banyak orang.

Ringkasan Berita: Samsung Galaxy A17 5G hadir sebagai penerus seri A dengan membawa desain modern, performa stabil, dan konektivitas 5G untuk pengguna yang membutuhkan ponsel terjangkau namun kaya fitur.

Layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz menjadi salah satu daya tarik utama, lengkap dengan perlindungan Gorilla Glass Victus dan sertifikasi IP54 untuk ketahanan terhadap debu serta percikan air.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Harga Samsung Galaxy A17 5G masih bikin penasaran para pecinta gadget.

Hadir sebagai penerus seri A, perangkat ini menawarkan kombinasi menarik antara desain modern, performa stabil, serta dukungan konektivitas 5G yang semakin dibutuhkan pengguna masa kini.

Seri ini menyasar pengguna yang membutuhkan ponsel terjangkau namun tetap kaya fitur.

Galaxy A17 5G membawa tampilan visual yang menonjol dengan layar Super AMOLED berukuran besar serta refresh rate 90Hz.

Layar ini dilindungi Gorilla Glass Victus, membuatnya lebih tahan gores dan benturan sehingga cocok untuk aktivitas harian seperti menonton film, bermain game, hingga multitasking. Samsung juga menyertakan sertifikasi IP54 yang memberi perlindungan terhadap debu dan percikan air.

Dari segi performa, ponsel ini ditenagai chipset Exynos 1330 berfabrikasi 5nm yang dikenal hemat daya namun tetap andal dalam menangani aplikasi berat.

Kombinasi chipset efisien dengan baterai besar 5000 mAh membuat ponsel ini menjadi pilihan ideal bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Dukungan fast charging 25W juga membantu pengisian daya berlangsung lebih cepat.

Tidak hanya unggul pada performa dan layar, Galaxy A17 5G juga membawa fitur masa kini seperti dukungan AI, layanan Gemini Google, hingga jaminan pembaruan sistem operasi hingga enam tahun.

Penawaran ini menjadikannya salah satu ponsel kelas menengah Samsung yang cukup kompetitif di pasar Indonesia.

Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G datang dengan spesifikasi cukup solid untuk kelasnya. Berikut rangkuman spesifikasi lengkapnya:

Desain & Dimensi

Ukuran: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

Bobot: 192 gram

Sertifikasi: IP54 tahan debu dan percikan air

Pilihan warna: Hitam, Abu-abu, Biru

Layar

Panel: Super AMOLED

Ukuran: 6.7 inci

Resolusi: Full HD+

Refresh Rate: 90Hz

Pelindung: Gorilla Glass Victus

Performa

Chipset: Exynos 1330 (5nm), octa-core

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB + RAM Plus

Penyimpanan internal: 128 GB / 256 GB

Slot microSD: hingga 2 TB (hybrid)

Kamera

Belakang: 50 MP utama (OIS) 5 MP ultrawide 2 MP makro

Depan: 13 MP

Baterai

Kapasitas: 5000 mAh

Fast Charging: 25W

Konektivitas

5G

Wi-Fi 5 dual-band

Bluetooth 5.3

NFC (tergantung wilayah)

USB-C 2.0

Sensor sidik jari di samping

Fitur Tambahan

AI: Circle to Search dan Gemini Shortcut

Update OS hingga 6 tahun

Warna Indonesia: Blue, Gray, Black

Harga Samsung Galaxy A17 5G di Indonesia

Saat pertama dirilis di Indonesia, Samsung Galaxy A17 5G dibanderol Rp 3.699.000. Namun, memasuki Desember 2025, harga perangkat ini mulai turun di marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee.

Berikut kisaran harga terbaru per 3 Desember 2025:

Shopee: mulai dari Rp 3.300.000 untuk varian 8/256 GB.

Tokopedia: mulai dari Rp 3.400.000 untuk varian 8/256 GB.

Harga tersebut merupakan pantauan toko dengan penawaran termurah sehingga sangat mungkin berbeda di tiap penjual. Perbedaan harga biasanya tidak terlalu jauh, tetapi pembeli tetap disarankan untuk cermat sebelum memutuskan transaksi.

Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan Samsung A17 versi LTE, yang dijual dengan harga lebih murah. Karena bentuknya mirip, pembeli harus memastikan memilih varian 5G sesuai kebutuhan.

Selain itu, selalu cek reputasi toko, ulasan pembeli, serta jumlah produk terjual untuk menghindari penipuan dan memastikan membeli produk asli.(ray/tribun-medan.com)

