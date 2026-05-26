Bolehkah Sholat Idul Adha Sendiri di Rumah? Simak Tata Cara Pelaksanaannya

SHOLAT SENDIRI- Ilustrasi sholat Idul Adha sendiri di rumah yang dilakukan oleh seorang pria muslim.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Menjelang perayaan Idul Adha 2026, ada pertanyaan mengenai bolehkah sholat Idul Adha sendiri di rumah ?

Pertanyaan ini umum terlontar ketika ada umat muslim yang berhalangan hadir ke masjid.

Alasan halangan hadir bisa saja sakit atau karena faktor mendesak lainnya.

Dalam Islam, segala sesuatu dipermudah, dan memang ada hukumnya.

Khusus untuk pertanyaan apakah boleh sholat Idul Adha sendiri di rumah, maka jawabannya boleh.

Prof. K.H. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A., Ph.D, atau Buya Yahya pernah menjelaskan, bahwa sholat Idul Adha bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah.

"Bagi siapapun yang tidak bisa pergi ke masjid (karena uzur syari), bisa melakukan sholat di rumahnya sendiri biarpun tanpa harus ada khutbahnya," kata Buya Yahya, seperti ceramahnya yang dikutip Tribun-medan.com dari Youtube Al-Bahjah TV, Selasa 26 Mei 2026.

Buya Yahya mencontohkan, jika terjadi hujan deras, atau ada yang lagi sakit dan tidak bisa datang ke masjid, maka boleh sholat Idul Adha sendiri di rumah.

IDUL ADHA: Suasana ribuan warga kota Medan antusias sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan merdeka, Jum'at (6/6/2025). (TRIBUN MEDAN/HAIKALFARIED HERMAWAN)

Senada disampaikan KH M Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kyai Cholil yang pernah menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini mengatakan, bahwa sholat Idul Adha di rumah tanpa khutbah boleh dilakukan.

‘’Kalau shalat Jumat itu, shalat Jumatnya tidak sah kalau tidak ada khutbahnya. Oleh karena itu, shalat Idul Adha itu bisa shalat saja tanpa khutbah. Misalnya shalat sendiri, dia selesai hanya mengerjakan shalat,’’ kata dia, dikutip dari laman MUI Digital.

Namun, bagi mereka yang bisa melaksanakannya secara berjemaah dengan keluarga, maka sangat disarankan untuk berjemaah.

‘’Ketika di rumah bagaimana? Enak itu bisa shalat Bersama dengan keluarganya bisa jadi imam, bisa jadi khatib depan keluarganya. Kapan lagi mau jadi imam dan khatib di depan keluarganya,’’ kata dia.

Niat Sholat Idul Adha Sendiri

أُصَلِّيْ سُنَّةً لعِيْدِ اْلأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ

Ushalli sunnatan li ‘idil adha rak ‘ataini lillahi ta’alaa

Artinya: "Aku niat sholat sunat Idul Adha dua rakaat karena Allah Ta’ala."

Bacaan dalam Sholat Idul Adha