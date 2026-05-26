Rekomendasi Strategi Cuti dan Jadwal Libur Idul Adha 2026, Siap-Siap Long Weekend!

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen yang ditunggu-tunggu untuk rehat sejenak dari rutinitas kerja atau berkumpul bersama keluarga besar akhirnya tiba.

Menjelang akhir Mei ini, masyarakat Indonesia berkesempatan menikmati libur panjang yang sangat menguntungkan untuk menyusun rencana mudik atau berlibur tanpa perlu menguras banyak jatah cuti tahunan.

Berdasarkan kalender resmi, pemerintah telah menetapkan estimasi jadwal libur Idul Adha 2026 serta rangkaian hari libur lainnya yang membuat akhir bulan ini bertabur hari santai.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menetapkan Hari Raya Idul Adha 2026 (1447 Hijriah) atau yang sering disebut juga sebagai Hari Raya Haji jatuh pada pertengahan pekan.

Menariknya, momen lebaran kurban kali ini berdekatan dengan jadwal cuti bersama dan hari libur nasional lainnya.

Tak heran jika saat ini tren pencarian mengenai tanggal merah di mesin pencari melonjak drastis karena banyak pekerja yang mulai berburu strategi untuk memaksimalkan waktu istirahat mereka.

Bagi Anda yang ingin pulang kampung dengan tenang atau sekadar staycation tanpa terburu-buru, ada trik jitu yang bisa dicoba.

Hanya dengan memanfaatkan satu "hari kejepit", Anda bisa mengubah pekan ini menjadi libur beruntun yang cukup panjang.

Yuk, simak rincian kalender dan strateginya di bawah ini!

LIBUR IDUL ADHA- Ilustrasi satu keluarga saat bersiap menikmati libur Idul Adha.

Menakar Peluang "Hari Kejepit" di Kalender Mei - Juni 2026

Sebelum Anda mengirimkan email permohonan izin ke pihak HRD, mari kita bedah terlebih dahulu susunan tanggal merah dan hari kerja yang ada di penghujung Mei hingga awal Juni:

  • Rabu, 27 Mei 2026: Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1447 H

  • Kamis, 28 Mei 2026: Cuti Bersama Idul Adha 1447 H

  • Jumat, 29 Mei 2026: Hari Kerja Biasa (Hari Kejepit Nasional)

  • Sabtu, 30 Mei 2026: Libur Akhir Pekan (Weekend)

  • Minggu, 31 Mei 2026: Libur Akhir Pekan (Weekend)

  • Senin, 1 Juni 2026: Libur Nasional Hari Lahir Pancasila

Trik Klaim Cuti: Cara Dapatkan Libur Panjang 6 Hari Non-Stop

Melihat struktur penanggalan di atas, kunci utama untuk menciptakan long weekend yang berkualitas ada pada hari Jumat, 29 Mei 2026.

Hari tersebut menjadi satu-satunya sekat yang memisahkan rangkaian libur Idul Adha 2026 dengan libur akhir pekan serta hari besar nasional di hari Senin berikutnya.

Strategi Jitu: Cukup ambil jatah cuti bersama mandiri atau cuti tahunan Anda selama 1 hari saja pada hari Jumat, 29 Mei 2026.

Dengan merelakan satu hari cuti tersebut, Anda secara otomatis akan langsung menikmati libur beruntun selama 6 hari penuh, terhitung sejak Rabu, 27 Mei hingga Senin, 1 Juni 2026.

Durasi yang panjang ini tentu sangat ideal untuk melakukan perjalanan jauh, bersilaturahmi dengan kerabat di luar kota, atau sekadar melakukan refreshing total sebelum kembali ke rutinitas kantor.

Tips Penting Menjelang Libur Panjang Idul Adha 2026

Agar rencana liburan Anda berjalan mulus tanpa drama dan tetap mendapat restu dari atasan, perhatikan beberapa poin penting berikut ini:

  • Ajukan Cuti Lebih Awal: Mengingat momen ini sangat menggiurkan, kemungkinan besar rekan kerja Anda di kantor memiliki ide yang sama. Segera amankan tanggal Anda sebelum kuota operasional kantor terpenuhi.

  • Selesaikan Tugas (Clear the Desk): Pastikan semua pekerjaan krusial dan tenggat waktu (deadline) akhir bulan Mei sudah rampung diselesaikan atau didelegasikan dengan baik. Liburan tentu akan jauh lebih tenang tanpa bayang-bayang notifikasi grup WhatsApp kantor.

  • Pesan Tiket Perjalanan dari Sekarang: Bagi yang berencana mudik menggunakan transportasi umum seperti kereta api atau pesawat, segera pesan tiket Anda. Arus keberangkatan diprediksi mulai memuncak sejak Selasa malam (26 Mei), sehingga memesan lebih awal akan menyelamatkan Anda dari lonjakan harga dan kehabisan kursi.

Memanfaatkan momen libur Idul Adha 2026 dengan bijak adalah langkah tepat untuk menjaga keseimbangan antara performa kerja dan kehidupan pribadi (work-life balance). Selamat mencoba trik cuti ini, selamat berkumpul dengan orang-orang tersayang, dan selamat menyambut Hari Raya kurban!(ray/tribun-medan.com)

