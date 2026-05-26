Rekomendasi Strategi Cuti dan Jadwal Libur Idul Adha 2026, Siap-Siap Long Weekend!

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen yang ditunggu-tunggu untuk rehat sejenak dari rutinitas kerja atau berkumpul bersama keluarga besar akhirnya tiba.

Menjelang akhir Mei ini, masyarakat Indonesia berkesempatan menikmati libur panjang yang sangat menguntungkan untuk menyusun rencana mudik atau berlibur tanpa perlu menguras banyak jatah cuti tahunan.

Berdasarkan kalender resmi, pemerintah telah menetapkan estimasi jadwal libur Idul Adha 2026 serta rangkaian hari libur lainnya yang membuat akhir bulan ini bertabur hari santai.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri menetapkan Hari Raya Idul Adha 2026 (1447 Hijriah) atau yang sering disebut juga sebagai Hari Raya Haji jatuh pada pertengahan pekan.

Menariknya, momen lebaran kurban kali ini berdekatan dengan jadwal cuti bersama dan hari libur nasional lainnya.

Tak heran jika saat ini tren pencarian mengenai tanggal merah di mesin pencari melonjak drastis karena banyak pekerja yang mulai berburu strategi untuk memaksimalkan waktu istirahat mereka.

Bagi Anda yang ingin pulang kampung dengan tenang atau sekadar staycation tanpa terburu-buru, ada trik jitu yang bisa dicoba.

Hanya dengan memanfaatkan satu "hari kejepit", Anda bisa mengubah pekan ini menjadi libur beruntun yang cukup panjang.

Yuk, simak rincian kalender dan strateginya di bawah ini!

Menakar Peluang "Hari Kejepit" di Kalender Mei - Juni 2026

Sebelum Anda mengirimkan email permohonan izin ke pihak HRD, mari kita bedah terlebih dahulu susunan tanggal merah dan hari kerja yang ada di penghujung Mei hingga awal Juni:

Rabu, 27 Mei 2026: Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1447 H

Kamis, 28 Mei 2026: Cuti Bersama Idul Adha 1447 H

Jumat, 29 Mei 2026: Hari Kerja Biasa ( Hari Kejepit Nasional )

Sabtu, 30 Mei 2026: Libur Akhir Pekan (Weekend)

Minggu, 31 Mei 2026: Libur Akhir Pekan (Weekend)

Senin, 1 Juni 2026: Libur Nasional Hari Lahir Pancasila

