Lirik Lagu Batak Parjambulan Naganjang yang Dipopulerkan oleh Artha Sister

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Parjambulan Naganjang merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.

Lirik lagu Batak Parjambulan Naganjang ini diciptakan oleh Willy Wahyu Sihotang.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 191 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Parjambulan Naganjang

Aek nasumar pe naro hasian

Manang masursur angka dolok doloki

Holong tai naingkon hot doi haholongan

Ima padanta ujui

Tikki mardongan dope hita hasian

Saut do sangkapta manjalo pasu pasu

Sude sisolhot dongan sahuta

Rap mangkalashon

Saut ma au nagabe ripemi haholongan

Gabe parsonduk bolonmi

Amang siadopan

Hape dung gabe ma hita amang

Dapotan pasu pasui

Tompu do muba ho amang siadopanku

Mulak martongan borngin

Jotjot mulak manogot

So disarihon ho be au lungun lungunan

Ai holan rimbus dope ro

Dihos ni ari da amang

Pintor mose doho dipadani

Ai gabe lintong holongmi

Dibahen siboru parjambulan naganjangi

Tumagon ma hita mulak pogos

Asal ma hot tu au rohami

Unang gabe tohis roham amang

Dipadan naung tapuduni

