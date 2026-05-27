Lirik Lagu Batak Parjambulan Naganjang yang Dipopulerkan oleh Artha Sister
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Parjambulan Naganjang merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Artha Sister.
Lirik lagu Batak Parjambulan Naganjang ini diciptakan oleh Willy Wahyu Sihotang.
Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 191 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Batak Parjambulan Naganjang
Aek nasumar pe naro hasian
Manang masursur angka dolok doloki
Holong tai naingkon hot doi haholongan
Ima padanta ujui
Tikki mardongan dope hita hasian
Saut do sangkapta manjalo pasu pasu
Sude sisolhot dongan sahuta
Rap mangkalashon
Saut ma au nagabe ripemi haholongan
Gabe parsonduk bolonmi
Amang siadopan
Hape dung gabe ma hita amang
Dapotan pasu pasui
Tompu do muba ho amang siadopanku
Mulak martongan borngin
Jotjot mulak manogot
So disarihon ho be au lungun lungunan
Ai holan rimbus dope ro
Dihos ni ari da amang
Pintor mose doho dipadani
Ai gabe lintong holongmi
Dibahen siboru parjambulan naganjangi
Tumagon ma hita mulak pogos
Asal ma hot tu au rohami
Unang gabe tohis roham amang
Dipadan naung tapuduni
