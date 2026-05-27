Lirik Lagu

Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean yang Dipopulerkan oleh Nadia Sister

Lirik lagu berjudul Nunga Talu Hamatean merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nadia Sister.

Tayang:
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean yang Dipopulerkan oleh Nadia Sister
Youtube
LAGU BATAK NUNGA TALU HAMATEAN - Cuplikan Video Klip Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean. Lirik lagu berjudul Nunga Talu Hamatean merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nadia Sister. 

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Nunga Talu Hamatean merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nadia Sister.

Lirik lagu Batak Nunga Talu Hamatean ini belum diketahui siapa penciptanya.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 76 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean

Nunga talu hamatean dibahen Tuhan Jesus i

Ai na hehe do ibaNa songon na nidokna i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

 

Ia angka boru boru lao do tu tanoman i

Ndang disi be Tuhan Jesus nunga hehe sian i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

 

Marlas roha be ma hita ala hehe Jesus i

Ai malua sude hita sian hamagoan i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

 

Sai tapuji ma Tuhanta na marholong roha i

Tapasangap ma ibaNa na marasi roha i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

 

(cr30/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Tags
Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean
TribunEvergreen
Nadia Sister
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Lirik Lagu
Video Pilihan
[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan