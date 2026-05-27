Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean yang Dipopulerkan oleh Nadia Sister

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Nunga Talu Hamatean merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nadia Sister.

Lirik lagu Batak Nunga Talu Hamatean ini belum diketahui siapa penciptanya.

Lirik lagu Batak ini dirilis pada 2023 lalu dan telah ditonton sebanyak 76 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Batak Nunga Talu Hamatean

Nunga talu hamatean dibahen Tuhan Jesus i

Ai na hehe do ibaNa songon na nidokna i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Ia angka boru boru lao do tu tanoman i

Ndang disi be Tuhan Jesus nunga hehe sian i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Marlas roha be ma hita ala hehe Jesus i

Ai malua sude hita sian hamagoan i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Sai tapuji ma Tuhanta na marholong roha i

Tapasangap ma ibaNa na marasi roha i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

Haleluya, Haleya nunga hehe Jesus i

