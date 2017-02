Ini Daftar Harga New Honda Mobilio

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan New Honda Mobilio di Kota Medan. Acara soft launching New Honda Mobilio ini digelar di Atrium Sun Plaza Medan, Rabu (1/2/2017). (Tribun Medan / Ryan)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Marketing and Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor, Jonfis Fandy mengatakan, Honda Mobilio telah diterima dengan sangat baik oleh konsumen Indonesia, karena mempunyai banyak keunggulan, yang sebelumnya tidak ada di model lain di kelasnya.

"Setelah tahun lalu Honda sukses menguasai pasar SUV dengan trio BR-V, HR-V, CR-V serta segmen sedan dengan All New Civic Turbo, kami percaya New Honda Mobilio akan turut menyegarkan pasar, dan memperkuat posisi Honda di pasar LMPV tahun ini,"katanya.

Diterangkannya, Honda Mobilio pertama kali diperkenalkan di dunia ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) pada September 2013. kemudian dikirim untuk konsumen pada Januari 2014.

"Sejak didistribusikan pada Januari 2014 hingga 2016, Honda Mobilio telah mencatatkan penjualan sebanyak 161.402 unit di seluruh Indonesia. Pada 2016 Honda Mobilio meraih pangsa pasar sebesar 16 persen di segmen Low MPV," terangnya.

Terkait harga, New Honda Mobilio ditawarkan dalam tiga varian, yakni S M/T dengan harga Rp 214.500.500, E M/T dengan harga Rp 238.000.000, E CVT dengan harga Rp 249.000.000.

Sementara New Honda Mobilio RS ditawarkan dengan dua varian yaitu, RS M/T dengan harga Rp 261.000.000 dan RS CVT dengan harga Rp 271.500.000.

