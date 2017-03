Video Polisi Gagal Saat Lakukan Ujian Praktik SIM Jadi Viral, Ini Penjelasan Pengunggahnya

TRIBUN-MEDAN.com - Keberanian seorang wanita yang menantang polisi untuk memperagakan ujian praktik memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi perhatian netizen di dunia maya.

Ia menantang polisi tersebut karena kesal setelah merasa dipersulit saat tes.

Bagaimana polisi tersebut melakukan ujian praktik SIM C terlihat dalam video yang dibagikan pemilik akun Facebook Yuni Rusmini awal Maret ini.

Dengan mengendarai sepeda motor matic, polisi itu melewati setiap tantangan yang disediakan.

Namun ketika harus berputar melalui jalur yang mirip angka delapan, ia justru menyenggol salah satu patok hingga ambruk. Inilah yang kemudian menjadi perhatian netizen.

Menurut Yuni dalam postingannya, orang yang berani menantang polisi untuk memperagakan ujian praktik adalah seorang wanita.

"The power of emak-emak. Ada kejadian saat ujian praktek SIM C. Mbak-mbak yang marah-marah serta jengkel karena berkali-kali ujian praktek SIM gagal terus dan menantang polisi untuk mempraktekkannya. Ternyata pak polisi gagal upm tes juga tidak lulus. Xixixixi. Tonton videonya. Hidup maaaaak.

Kritik dan saran saya atas kejadian ini. Monggo intropeksi diri dari jajaran kepolisian. Lakukan tes satu persatu mempraktekkan dari semua anggota hingga Kapolsek, Kapolres, Kapolda sampai Kapolrinya. Biar enggak terjadi kejadian yang seperti ini. Perlu peninjauan ulang dalam membuat aturan tes praktek karena seringnya banyak keluhan dari masyarakat Seolah bikin SIM dipersulit. Agar tidak saling memberatkan bagi masyarakat yang nau bikin SIM untuk mentaati peraturan," tulis Yuni.

