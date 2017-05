Model dan Artis Muda Ini Berani Berenang dalam Kondisi Telanjang

TRIBUN-MEDAN.com - Emily O'Hara Ratajkowski atau dikenal dengan Emily Ratajkowski buktikan lagi dirinya memang hobi tampil berani.

Model dan aktris Amerika yang lahir di London, Inggris 7 Juni 25 tahun silam ini memang terkenal buka-bukaan menampilkan keseksian tubuhnya.

Emily pertama kali dikenal saat ia tampil topless alias tanpa busana dalam video klip Robin Thicke, Blurred Lines.

Semenjak penampilannya di video klip itu, Emily menjadi simbol seks.

Ia juga tampil dalam Majalah Pakaian Renang Sports Illustrated 2014 dan mulai berkarier film.

Setelah tampil di sampul keluaran Maret 2012 majalah erotis 'Treats!' ia ditawari untuk tampil dalam dua video musik.

Beberapa penampilan sampul lainnya adalah GQ, Cosmopolitan dan FHM.Semenjak itu pula, karier Emily di dunia akting pun mulai menanjak.

Debut film adalah sebagai tunangan dari karakter Ben Affleck' dalam film 2014 Gone Girl. Film-filmnya di tahun 2015 adalah Entourage, peran utama pertamanya dalam film We Are Your Friends, dengan Zac Efron, dan The Spoils Before Dying.

Setelah sempat bikin heboh karena foto-fotonya hasil pemotretan dengan fotografer Jonathan Leder, pada Mei 2012, kini ia mengunggah foto tak kalah menghebohkan.

Foto tersebut ia unggah melalui akun Intagramnya.Tak sungkan, dalam foto yang diunggahnya itu ia tak mengenakan pakaian sehelai pun dan memamerkan bokongnya.

Foto tersebut diambil La Sirena, Ain Sokhna, Mesir.Foto yang diunggahnya beberapa jam lalu itu telah disukai sebanyak 824 ribu kali dan terus bertambah.

Berikut ini fotonya.

Emily, artis cantik Amerika yang berenang telanjang di pantai. (Instagram) (Instagram)