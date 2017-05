Tonton GP Monaco Bareng Chris Hemsworth, Maia Estianty: Jangan Pada Jeles Ya

TRIBUN-MEDAN.com - Maia Estianty menghabiskan akhir pekannya dengan asyik berlibur di Monaco.

Bukan cuma heboh soal liburannya bersama Irwan Mussry, Maia Estianty juga mengunggah foto bersama Chris Hemsworth.

Ibu beranak tiga itu tampak begitu dekat berpose bersama Chris Hemsworth di kapal pesiar mewah.

Maia dan bintang Thor itu tampak kompak mengenakan atas putih.

"With TAG Heuer Ambassador @chrishemsworth before the Monaco GP," tulis Maia Estianty sebagai keterangan foto unggahannya.

Tak berhenti di situ, Maia Estianty justru memperlihatkan kebersamaannya dengan Chris Hemsworth saat menonton F1 Grand Prix Monaco di sirkuit Monte Carlo, Minggu (28/5/2017).

Unggahan Maia itu membuat followersnya menjerit iri melihat kedekatan keduanya.

Dari unggahannya tersebut, Maia Estianty seperti tak ada jarak dengan Chris Hemsworth.

"Watching race together with @chrishemsworth at @tagheuer VIP Loge...Thank you Chris, you are so humble !!!! #tagheuer #monaco #grandprix #chrishemsworth #maiaestianty #diarymaia (Jangan pada jeles yaaa)," tulis Maia lagi.

Firli Athiah Nabila/Nova.id